Eleitores da 10ª Zona que baixarem o e-Título estarão dispensados do comparecimento ao cartório

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informa que os eleitores da extinta 10ª Zona Eleitoral que estiverem quites com a Justiça Eleitoral não precisarão comparecer ao cartório eleitoral para a emissão do título novo, caso opte por baixar o aplicativo e-Título.

É que a ferramenta permite ao eleitor o acesso ao título digital com as informações referente à seção e zona atualizadas. Entretanto, somente os eleitores que não possuírem nenhuma pendência terão acesso à versão, do contrário, precisão comparecer ao cartório para a regularização do documento.

Para a presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, além de proporcionar comodidade ao eleitor, o aplicativo também representa uma economia relevante à Justiça Eleitoral com a diminuição de custos com impressão de documento em papel.

“Como estamos muito próximos do fechamento do cadastro de eleitores, que ocorrerá no dia 9 de maio, o cartório de Rio Branco tem sido bastante procurado para a regularização de título de eleitor, emissão de segunda via e certidão de quitação eleitoral. É válido ressaltar que nos dois últimos casos o eleitor não precisa comparecer ao cartório, caso sua situação esteja regular perante a Justiça Eleitoral.

Para emitir a certidão de quitação eleitoral, o eleitor poderá acessar o site do TRE-AC, no endereço www.tre-ac.jus.br, e preencher os campos solicitados em “Serviços ao Eleitor”, na página principal. No mesmo local o eleitor poderá ter acesso a outras informações, como números da zona e seção, e o endereço do local de votação.

“Muitos dos nossos serviços estão disponíveis na internet. O comparecimento do eleitor ao cartório até o prazo final do fechamento do cadastro só é realmente necessário caso ele precise dos serviços de regularização e emissão do primeiro título”, ressaltou a presidente.

O atendimento ao eleitor ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Com a reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Rio Branco, o atendimento está ocorrendo no prédio anexo, localizado no mesmo endereço, na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Via Verde.

Saiba mais sobre o e-Título

Para acessar o documento digital, o eleitor deverá baixar o aplicativo e-Título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, disponível no Google Play e na App Store. Ao inserir no aplicativo, o número do seu título eleitoral, seu nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento, o e-Título será validado e liberado. Ao ser acessado pela primeira vez, o documento será gravado localmente e ficará disponível ao eleitor.

A versão digital do título tem novidades em relação à via tradicional impressa. O documento traz a foto do eleitor para identificá-lo na hora da votação. Contudo, essa possibilidade vale apenas para aqueles eleitores que já fizeram o recadastramento biométrico, momento em que é capturada uma foto do cidadão junto com suas impressões digitais. No entanto, não há nada que impeça que os eleitores que ainda não fizeram o recadastramento biométrico baixem o aplicativo para usar no dia da eleição, porém terão de apresentar documento de identificação com foto.