Clientes do BB no Acre são vítimas de estelionatários em caixas eletrônicos da capital

Um objetivo que seria resto do tanque de um foguete aeroespacial russo, lançado em 26 de dezembro do ano passado, que cruzou os céus do Acre no sábado, 27, foi encontrado por moradores de uma aldeia na região de Azángaro, Peru, ao norte do lago Titicaca, próximo à fronteira com a Bolívia, informaram jornais peruanos. A veracidade da informação foi confirmada por sites especializados no tema.

“Restos do foguete. Tudo está indicando que foi na região de Puno mesmo. Nosso grupo está ainda coletando mais fotos para fazermos um mapa”, informou na manhã desta segunda-feira, 29, o astrônomo Marcelo de Cicco, pesquisador tecnologista do INMETRO e coordenador do Projeto Exoss do Observatório Nacional, com sede no Rio de Janeiro, especializado em monitoramento e notícias sobre cometas e asteroides.

O site Apollo 11, também especializado no tema, confirmou a queda do objeto na região de Puno.

A reentrada do lixo espacial ocorreu às 23h32 UTC (às 18h32 horário do Acre). A luz no céu do Acre foi filmada por moradores de vários municípios do Acre.