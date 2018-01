Aproveite o verão em Fernando de Noronha

O arquipélago de Fernando de Noronha é famoso por suas belezas naturais e por ser um refúgio dos artistas nas festas de final de ano. Com areias douradas, mar em tons de azul e verde, corais, mata e belas formações rochosas, Fernando de Noronha é considerado um paraíso na terra e visitá-lo durante o verão pode trazer boas surpresas.

Localizado a 545 quilômetros de Recife, o arquipélago só pode ser acessado de navio ou avião e, somente 240 pessoas podem pernoitar no local ao mesmo tempo. Apesar da dificuldade de acesso, há boas opções de pousadas e pacotes de viagens.

A ilha é pequena, tem apenas 17 quilômetros quadrados, por isso é fácil chegar a qualquer ponto. As praias da Baía do Sancho, da Baía dos Porcos e do Leão – listadas entre as dez mais bonitas do Brasil – e os morros dos Dois Irmãos e do Pico, são os cartões-postais de Noronha.

O arquipélago oferece ainda trilhas para caminhada e bike, surf, passeios de barco e de bugue, observação de golfinhos, e, claro, mergulho nas suas águas cristalinas. Se tiver a sorte de visitar a ilha em fevereiro ou março poderá acompanhar o fim do período reprodutivo das

Dependendo da época do ano as passagens ida e volta ficam em torno de R$ 2,5 mil, mas é possível encontrar bons pacotes para Fernando de Noronha com condições melhores. A dica é pesquisar com antecedência.

Além disso, Noronha possui limite de visitantes, que precisam pagar uma taxa diária, a TPA (taxa de permanência ambiental), que custa R$ 64,25 por dia. O Parque Nacional Marinho controla a visitação de diversas praias e trilhas e para ter acesso é necessário fazer um cartão que custa R$ 89 para brasileiros e R$ 178 para estrangeiros e é válido por dez dias. Essas taxas podem ser pagas antecipadamente pela internet e o cartão pode ser retirado em alguns pontos do parque.