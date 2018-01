​Preços de materiais escolares podem variar em até 200% em Rio Branco, diz pesquisa da Fecomércio/Acre

O preço dos materiais escolares nas papelarias da capital acreana estão relativamente lineares, mas, em alguns estabelecimentos, a diferença entre os produtos chega a ser de 200%. A constatação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio de levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O estudo, realizado nos últimos dias 23 e 24 de janeiro junto a nove estabelecimentos do ramo, destaca a necessidade de pesquisa por parte do consumidor.

O objetivo do estudo coincide com a otimização das finanças da população que, de certa forma, se apresentam escassos. Além disso, pretende ajudar o comércio do segmento a ajustar seus preços à capacidade de liquidez do mercado de consumo.

Conforme a cotação realizada, também são observados itens de material escolar com preços que sofrem variação acima de 500% no mercado rio-branquense, a exemplo do “apontador de lápiz, encontrado aos preços de R$ 0,25 em uma papelaria e de R$ 4 noutra, resultando assim uma diferença equivalente a 1.500%. Afora este exemplo, a pesquisa destaca a variação de outros itens com variação de preços acima de 500%, conforme o quadro a seguir.

A pesquisa observa que os 28% dos itens com variação de preços acima de 500%, elevam em muito a média de aumentos entre as papelarias. Além disso, estudos anteriores demonstram que o consumidor “têm ciência” quanto à necessidade de pesquisa de preços para consequente compra de bens e serviços no mercado de varejo.