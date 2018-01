Tudo pronto para a seletiva que vai escolher as candidatas a realezas do Carnaval

A reunião para instruir as candidatas e candidatos que concorreram os cargos de realezas do Carnaval de Rio Branco este ano aconteceu nesta sexta-feira (26) no auditório da Fundação Garibalde Brasil (FGB), no conjunto Manoel Julião. A seletiva que é a primeira fase do concurso será realizada neste próximo domingo (28) no estacionamento do estádio Arena da Floresta, a partir das 19h. O carnaval deste ano traz a logomarca “Tem Folia Na Cidade”.

As candidatas a rainhas hétero, gay e travesti compareceram a reunião para o sorteio de apresentação na seletiva que vai selecionar as cinco candidatas de cada categoria para disputar a grande final que escolherá as realezas do carnaval 2018. Os candidatos a rei Momo também compareceram a reunião, mas farão somente uma participação especial na seletiva, já que somente três fizeram a inscrição e estão dentro dos 110kg previsto no regulamento do concurso.

A direção da Fundação Garibalde Brasil fez a entrega para as candidatas das blusas com a logomarca do carnaval de Rio Branco “Tem Folia na Cidade”. De acordo com o regulamento, todas devem se apresentar na seletiva com a blusa.

Ao todo são 26 participantes da seletiva deste ano. Somente cinco concorrentes de cada categoria serão classificados para a disputa final, que acontece no final de semana seguinte ao da seletiva.

As candidatas à rainha do Carnaval são; Mayara Gomes, Nana Rodrigues, Radimila, Sandra, Ana Santos, Andreia, Gabriela Alencar, Kalliny, Carol Souza e Irlene Lins. Ao posto de Rainha Gay as candidatas são: Ramona Sindel, Nega Rodrix, Dheyla Martins, Wendy Sayonara, Clara Cristina e Aline Venturine. Na seletiva das rainhas travestis, tem a presença de Natacha Houston, Rose Endrew, Israely Lima, Thayana Silva, Ellen Hanashara, Ketlen Cristina e Jhully Sayonara.

Na disputa do cargo de rei Momo estão inscritos Dudu, Junior Lima e Mauro Café. Sendo que estes já estão selecionados para participar da grande final.

Na seletiva serão analisados pelos jurados os quesitos Samba, beleza plástica e simpatia. Os demais quesitos que é comunicação e fantasia serão julgados na grande final.