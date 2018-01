Roberto Duarte: “Não apoiarei Márcio Bittar”

A atrapalhada gravação do candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), acabou por ser um tiro no próprio pé. E continua a render situações desconfortáveis à própria candidatura. Até dentro dos muros do MDB. O mais votado vereador de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB), confirmou ontem ao BLOG DO CRICA que, por conta dos ataques feitos por Bittar, em uma gravação que vazou, com revelações negativas sobre as principais lideranças da oposição, após tomar conhecimento do teor dos ataques, decidiu que não mais pedirá votos para o candidato a senador do partido. Roberto se disse pressionado pelos eleitores da oposição, que repudiaram a gravação. Roberto ainda conseguiu uma reunião da Executiva Regional do MDB para se posicionar contra as declarações negativas da gravação, mas os seus membros preferiram reconhecer que não houve nenhum fato relevante na fala de Bittar, que pudesse resultar na retirada da sua candidatura. Respeito, mas vou manter a minha palavra de não marchar com esta candidatura, por ter ética e moral, avisou Roberto. O vereador negou a versão circulante no MDB de que a sua atitude tem como objetivo cassar a candidatura de Márcio Bittar para postular a indicação de vice-governador na chapa do candidato Gladson Cameli (PP). “Não é verdade”, ponderou. Por ser uma posição amadurecida, Roberto Duarte afirma que, ele vai manter o que decidiu sem temer qualquer punição por parte da direção regional do MDB. “Tenho palavra”, completou Roberto. (Mais política, no BLOG DO CRICA).