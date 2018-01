MPAC homenageia ex-deputado e ex-conselheiro do CNMP com a Medalha do Mérito do Ministério Público

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, e o Colégio de Procuradores de Justiça, concederam nesta quinta-feira, 25, a Medalha do Mérito do Ministério Público, maior honraria concedida pela instituição, ao ex-conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Marcelo Ferra, e ao ex-deputado federal, Thuamaturgo Lima.

A solenidade teve a presença do corregedor nacional do CNMP, Orlando Rochadel, e do procurador-geral de Justiça do Ministério Público Militar (MPM), Jaime de Cássio Miranda e o conselheiro nacional do CNMP, Lauro Machado. A honraria simboliza o reconhecimento do MPAC às biografias que engrandecem o estado democrático de direito e suas instituições. Também expressa um agradecimento às pessoas que apresentam uma forte atuação em defesa da sociedade.

“Esta é a homenagem do MPAC àqueles que reúnem um histórico de contribuição muito vasto e significativo para o Ministério Público e para a sociedade acreana. Vocês são exemplos para a justiça e para o legislativo. Quem ganha com o protagonismo de vocês é o Ministério Público brasileiro e a sociedade”, destacou Oswaldo D’Albuquerque.

Lisonjeado com a homenagem, Marcelo Ferra, que é subprocurador-geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público no Estado do Mato Grosso, agradeceu ao MPAC e parabenizou Oswaldo D’Albuquerque pela gestão exitosa, além de comentar sobre a representatividade da honraria.

“É uma Grande honra receber essa homenagem de um Ministério Público tão valoroso que vem crescendo e presta um serviço relevante para a sociedade, como o MPAC. Uma instituição importante e essencial para a justiça e a cidadania. Trabalhamos em prol da melhoria da sociedade e o MPAC caminha nesse sentido. É uma honra está aqui. Obrigado a todos”, externou o ex-conselheiro do CNMP.

Thaumaturgo Lima, que enquanto parlamentar deu uma contribuição significativa para o MPAC indicando recursos para construção da Unidade Ministerial de Feijó, comentou a respeito da honraria.

“Eu recebi essa homenagem com muita emoção. Estou feliz pelas parcerias que pudemos fazer. A gratidão é uma das coisas que a gente não compra. Esse gesto do MPAC à minha pessoa, me faz expressar isso: gratidão. Só tenho a agradecer. Essa honra levarei por toda a vida”, disse o ex-parlamentar.

Orlando Rochadel destacou que o MPAC é referência para o Brasil. “Isto graças ao Dr. Oswaldo, um dos maiores procuradores-gerais de Justiça do Ministério Público brasileiro. Parabéns, ainda, ao MPAC, pela homenagem feita ao maior conselheiro da história do CNMP, Marcelo Ferra”, disse.