Médicos farão manifestação contra a precarização da estrutura de atendimento e risco do Hosmac fechar

O sindicato Estadual dos Médicos do Acre fará uma manifestação na frente do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) contra a precarização da estrutura que é disponibilizada atualmente para realizar os atendimentos aos pacientes. O manifesto está marcado para as 8h desta segunda-feira (29), e contará com a participação de médicos, enfermeiros e familiares de pacientes.

O secretário do Sindmed, Guilherme Pullici, gravou até um vídeo para divulgar nas redes sociais pedindo apoio da população para que o Hosmac não acabe fechando pela falta de estrutura.

Em sua fala, o médico afirma que o hospital não tem atualmente remédios para atender os pacientes que necessitam de tratamento.

O secretário do sindicato informa ainda que o Hosmac é o único hospital do Acre que atende pacientes com ataques de pânico, depressão, ansiedade, esquizofrenia e muitos outros problemas que afligem parte da população.

O médico culpa o Governo do Estado pelo possível fechamento do Hosmac pelo que destacou como política de cortes financeiros na saúde. Guilherme pede ainda que as pessoas assinem o abaixo assinado contra o fechamento do Hosmac e que a população compareça ao protesto na frente do hospital nesta segunda-feira.