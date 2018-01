Durante romaria, ex-prefeito de Jordão passa mal e é resgatado pela defesa civil do Estado

Os funcionários da empresa terceirizada Tec News denunciaram para a reportagem do ac24horas que estão levando um calote referente ao salário de dezembro que ainda não receberam. A promessa, segundo eles, era que os seus vencimentos do ultimo mês de 2017 estariam na conta na última terça-feira (23), o que não ocorreu até o momento. O mesmo problema vem afetando os estagiários e alguns funcionários terceirizados da Secretaria Estadual de Gestão Administrativa (SGA) que estão também com seus salários atrasados e muitos que encerraram o contrato de estágio não tiveram sequer o salário de novembro pago.

A situação ficou insustentável para os estagiários e principalmente para os funcionários da empresa terceirizada na Organização de Centrais de Atendimento (OCA). Que nem receberam o salário de dezembro e estão reclamando das dividas que acumularam de final de ano pensando que seus vencimentos seriam pagos no dia 23 deste mês, como foi prometido.

Um dos funcionários da OCA, que não quis se identificar, disse que tem alguns trabalhadores da empresa Tec News que estão com ordem de despejo já que pagam aluguel e não receberam para honrar com a dívida. “A situação não está fácil, estamos até sem as condições de lavar as roupas por não ter dinheiro para comprar os produtos necessários. Muitos de nós estamos recorrendo às casas dos parentes por não termos mais como comprar comida. Muitas funcionárias aqui estão chorando no trabalho por conta desse salário atrasado”, conta o trabalhador da empresa terceirizada.

De acordo com uma atendente da OCA, o gerente da Tec News conhecido como Glauber, informa aos funcionários que o Governo do Estado não repassou os recursos para a empresa realizar o pagamento dos seus funcionários da OCA. “O gerente explica que estão sem dinheiro devido o Governo não ter repassado os recursos para a empresa realizar os pagamentos dos trabalhadores. Mas no início de janeiro o gerente havia dito que nosso pagamento estaria na conta dia 23. E até o momento não recebemos”, relatou a atendente.

Os problemas de atrasos de salário afetam também os atendentes da Secretaria de Segurança Pública (SESP).

“Eles querem melhorar o atendimento na OCA, mas não tem a consideração de priorizar nossos pagamentos. Como alguém vai atender com sorriso no rosto e boa vontade as pessoas com preocupações de estarem acumulando dividas por conta de não receber o salário”, disse uma funcionária angustiada com a situação que vem passando sem receber seu salário.

A reportagem tentou contato com a Secretária de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, mas não obteve êxito pelas justificativas que estaria em reunião e não poderia atender no momento, mas a secretária de Comunicação do Estado, Andréa Zílio, encaminhou uma nota da assessoria da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) informando que o Orçamento Geral do Estado com a fonte do tesouro ainda não abriu, devido problemas técnicos operacionais.

A nota da assessoria informa ainda que é esperado que até a segunda-feira (29) a situação esteja resolvida.

A reportagem também tentou fazer contato com a empresa Tec News pelos números de telefones 68-3228-47## e 3223-82##, mas nenhum das diversas ligações foi atendida.