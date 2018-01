Secretaria de Saúde vai realizar ações cirúrgicas de laqueadura no hospital do município de Sena Madureira

Em reunião entre os gestores do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (Dape) da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), e da Secretaria de Saúde de Sena Madureira e a equipe do Hospital João Câncio Fernandes, realizaram nesta quinta-feira, 25, uma reunião de alinhamento técnico do programa de planejamento familiar.

Durante a reunião, foi discutida a atuação dos profissionais de saúde no município no planejamento reprodutivo, principalmente no que diz respeito à orientação às pacientes que desejam fazer a laqueadura, procedimento que é amparado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como um dos métodos contraceptivos. A proposta é usar a estrutura do hospital do município e começar a realizar o procedimento.

Bruna Monteiro, secretária de Saúde de Sena Madureira, ressalta que o encontro foi um pedido da própria prefeitura.

“Estamos saindo muito satisfeitos da reunião. Discutimos sobre a parceria para a realização de laqueaduras e esperamos que ainda neste mês possamos realizar as cirurgias no hospital do nosso município.”