SGA convoca candidatos sub judice para investigação social e criminal dos cargos de Agente de Polícia e Necropsia

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPC, publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 25, a convocação para etapa de investigação social e criminal dos candidatos (sub judice) aprovados para os cargos de Agente de Polícia e Agente de Necropsia.

A convocação refere-se as decisões constantes dos mandados de segurança de nº 1000038-64.2018.8.01.0000, 1000048-11.2018.8.01.0000, 1000049-93.2018.8.01.0000, 1000056-85.2018.8.01.0000, 1000057-70.2018.8.01.0000, 1000063-77.2018.8.01.0000.

A publicação informa que o próprio candidato ou terceiro que detenha instrumento de procuração, deverá comparecer, na data, local, endereço e horário determinado para a entrega da documentação, até o dia 05 de fevereiro, a saber: Sede da Secretaria de Estado de Polícia Civil, na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.569 – Vila Ivonete – Rio Branco/AC. Horário de atendimento das 8h às 17h.

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL

Data: 05 de fevereiro de 2018.

Local: Sede da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.569 – Vila Ivonete – Rio Branco/AC.

Horário: Das 8h às 17h.

201.661-3; JOSÉ RENATO AZEVEDO DE FARIAS (SUB JUDICE)

250.175-9; KIULY DANIEL DA SILVA SÁ (SUB JUDICE)

201.016-0; MARCOS BATISTA MESSIAS (SUB JUDICE)

267.306-1; MARESSA SANTOS DO NASCIMENTO (SUB JUDICE)

260.340-3; NAIRA MOREIRA DE CARVALHO (SUB JUDICE).

AUXILIAR DE NECROPSIA

Data: 05 de fevereiro de 2018.

Local: Sede da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.569 – Vila Ivonete – Rio Branco/AC.

Horário: Das 8h às 17h.

259.387-4; FRANCISCO MOREIRA SOARES (SUB JUDICE).

Os listados devem comparecer munidos dos seguintes documentos ao processo de investigação social:

a) Cópia do certificado de reservista, todos acompanhados do original para conferência, no caso dos candidatos masculinos;

b) Duas fotos 5×7 coloridas;

c) Certidões negativas de antecedentes expedidos pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual (inclusive Juizado Especial),Justiça Federal (inclusive Juizado Especial) das localidades em que o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos. No caso de militares ou ex-militares, que tenham servido nas Forças Armadas ou em Polícias e Bombeiros Militares de Estados, também deverá ser apresentada a certidão negativa da respectiva Justiça Militar ou Vara Especial;

d) Cópia do Certificado de conclusão do Ensino Superior, acompanhado do original para conferência;

e) Comprovante de residência atual (com data máxima de 2 meses), contendo obrigatoriamente o Código de Endereçamento Postal – CEP, válido junto a Agência Nacional de Correios e Telégrafos;

f) Preenchimento de formulário, com informações confidenciais – FIC, a ser disponibilizado no site www.ibade.org.br juntamente com a convocação para a fase.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.