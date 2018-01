Mulher dá à luz na frente do Presídio Estadual Francisco D’Oliveira Conde; Assista 

Logo que terminou o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal (TRF4) no qual foi condenado a mais de 12 anos, os militantes dos partidos de oposição participaram de uma carreata comemorando a confirmação da sentença que aumentou da pena em relação a decisão de primeira instância.

Os militantes, de forma não organizada, percorreram somente as principais ruas do centro da cidade e encontraram simpatizantes.

Durante a passagem da carreata com pouco mais de 10 carros pelas ruas do centro da cidade, vários funcionários de lojas e estabelecimentos comerciais saíram para comemorar com os participantes do movimento.

Na frente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), duas funcionárias fizeram gestos obscenos para os membros da carreata que estavam pedindo a prisão do ex-presidente Lula. Contrapondo os gestos obscenos dos pró-Lula, os militantes do PSDB, PMDB, PTB e PPS disseram que o “chefão foi condenado e os demais irão em seguida”.

Ao som das músicas que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e trazendo o pichuleco, famoso boneco representando o ex-presidente com roupa de presidiário, os militantes passaram pela gameleira e terminaram a carreata na concha acústica do Canal da Maternidade.

O deputado Wherles Rocha(PSDB) e o vereador Roberto Duarte (PMDB) foram os únicos políticos com mandato a comparecer na carreata.

“Esperava uma condenação por que acredito no judiciário Brasileiro”, disse Rocha.

O vereador Roberto Duarte disse que não acreditava que iria se aumentar a pena, mas achou justa o aumento da condenação. “Realmente os petistas estavam certo, o juiz Sérgio Moro errou ao condenar o ex-presidente Lula somente a pouco mais de 9 anos de prisão. O TRF-4 fez o correto, aumento a pena”, disse ironizando o parlamentar.