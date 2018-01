Kátia Rejane é a nova procuradora-geral do Ministério Público do Estado do Acre

A procuradora de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues foi empossada durante solenidade na noite desta quinta-feira, 25, no Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco, no cargo de procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre.

A solenidade foi bastante prestigiada. O teatro ficou lotado. Autoridades, entre elas a governadora em exercício do Acre, Nazaré Araújo, a presidente do Tribunal de Justiça, Denise Bonfim, promotores e procuradores, secretários de Estado e o presidente da OAB no Acre, Marcos Vinicius Jardim, compareçam à cerimônia, que teve também a apresentação do coral do Ministério Público de Cruzeiro do Sul.

Eleita para o biênio 2018/2020, a nova corregedora-geral do MPAC foi a candidata única ao cargo. Ela obteve 95% dos votos dos membros do Ministério Público durante as eleições internas do órgão no dia 30 de novembro passado.

O procurador Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, que deixou o cargo de procurador-geral do Ministério Público após quatro anos, citou poetas, escritores e a Bíblia para agradecer e desejar êxito à sua sucessora.

Em seu rápido discurso, Oswaldo D’Albuquerque salientou várias vezes a importância da gratidão e repetiu: “A gratidão é a memória do coração e a mãe de todas as virtudes”.

Kátia Rejane afirmou que o desafio de sua gestão é garantir a manutenção da essência do planejamento e das grandes conquistas efetivadas, promover ajustes necessárias e a avaliação do que já foi realizado. “Aliado a isso, devemos impulsionar um salto de quali dade nas ações que beneficiam diretamente o cidadão, por meio de investimentos precisos em áreas estratégicas. Essa gestão que se inicia no Ministério Público do Estado do Acre visa aprofundar e consolidar os programas, projetos, processos e competências voltadas à excelência institucional, já em andamento, bem como, fomentar e modernizar outras áreas e setores do nosso Parquet, que refletem diretaente o bem-estar social, os quais respondem às demandas emergenciais da comunidade”, disse.

Foram empossados também na solenidade desta quinta-feira, o procurador Celso Jerônimo de Souza como corregedor-geral, e os procuradores Sammy Barbosa Lopes, Álvaro Luiz Pereira e Carlos Roberto da Silva Maia como membros do Conselho Superior.

Kátia Rejane de Araújo Rodrigues

É natural de Rio Branco (Ac), graduada em Agronomia (1988) e Direito (1992) pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Ingressou como promotora de Justiça substituta do Ministério Público do Estado do Acre no ano de 1996, quando atuou na Promotoria de Justiça de Xapuri.

No ano seguinte foi designada para a Promotoria da Infância e Juventude, em Rio Branco. No ano de 2002, atuou, cumulativamente, nas Comarcas de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Como resultado de sua atuação em defesa da criança e do adolescente, foi escolhida coordenadora estadual da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e Juventude (ABMP) e coordenadora do Fórum Nacional de Coordenadores de Infância e Juventude (FONCAIJ).

Kátia Rejane foi promovida a procuradora de Justiça em 2011, assumindo no mesmo ano a Procuradoria Geral para Assuntos Administrativos e Institucionais, na gestão do procurador-geral de Justiça Sammy Barbosa (2010- 2011).

Ocupou cumulativamente os cargos de procuradora-geral adjunta para Assuntos Jurídicos e procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, na gestão da procuradora-geral de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo (2012-2013), sendo eleita nesse mesmo biênio para compor o Conselho Superior do MPAC.

Foi eleita corregedora-geral do MPAC no ano de 2014, tendo exercido dois mandatos consecutivos.