Justiça do Trabalho no Acre abre edital para estagiários do curso de Direito

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os Estados do Acre e Rondônia, abriu edital para contratação de Estagiário, com bolsa auxílio no valor de R$ 1.050,00 por mês, mais auxílio transporte e seguro de vida coletivo.

Para o Acre, as vagas são destinadas somente para o Curso de Direito, sendo distribuídos para a capital Rio Branco e o municípios de Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó e Plácido de Castro.

Os interessados devem acessar o site do Capacitação Inserção e Desenvolvimento (CIDE) até às 20 horas do dia 23 de fevereiro de 2018 (Horário de Brasília) para efetuar as inscrições.

A seletiva contará com uma prova objetiva e de redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A data das provas será divulgado a partir do dia 26 de fevereiro, no site da organizadora. Acesse o link da CIDE: https://ciderh.org.br/