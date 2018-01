Criminosos rendem funcionários e fazem arrastão em UBS do bairro Belo Jardim

Finalmente alguém do grupo político de Marcio Bittar (MDB), se pronunciou sobre o vazamento de um áudio onde o pré-candidato ao Senado faz criticas a aliados e levanta a possibilidade de uso de caixa 2 no campanha do senador Sérgio Petecão (PSD) e na futura campanha de Gladson Cameli (Progressistas), pré-candidato ao governo do Acre pelo bloco de oposição ao PT do Acre.

A presidente do Solidariedade, Marcia Bittar, que é esposa de Marcio Bittar, divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira (25) destacando que seu marido não se abalou com a repercussão negativa da divulgação do áudio que forçou os pré-candidatos Petecão e Cameli prestarem esclarecimentos públicos sobre o usos de recursos não contabilizando em campanha e possível abandono de cargo.

A dirigente partidária informa que ela e Bittar estariam em Campo Grande “onde vai haver a festa dos 100 anos do meu pai. Estamos bem evolvidos com data tão especial para a nossa família.” Marcia Bittar trata a questão da divulgação do áudio como um factoide criado pelos adversários políticos que fazem parte do PT que teriam como objetivo prejudicar a pré-candidatura de seu marido.

Marcia Bittar afirma que não há crime na gravação da fala de Marcio Bittar. “Nas arapongagens que sofremos, não existe nada grave com a justiça Portanto, não estamos abalados ou preocupados e muito menos desanimados. Marcio é candidato a Senado e somente Deus irá tirar essa disputa dele e do grupo. Agradeço ao amigos, precisamos ficar mais atentos e Marcio mais cauteloso”.

Estranhamente, Marcio Bittar tem se negado a prestar qualquer tipo de esclarecimento ou mesmo se retratar quando é procurado pela imprensa, apesar das insistentes tentativas de jornalistas para ele apresentar sua versão dos fatos. Para Marcio Bittar, “hoje é um dia especial, nada tira nossa alegria, nem os invejosos, traiçoeiros, perigosos que teimam em nos rondar. Logo Marcio fará uma fala”.