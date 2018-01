Projeto Coração Solidário realiza campanha de doação de materiais escolares para crianças carentes

O Diário Oficial do Estado traz em sua publicação a abertura das inscrições para as empresas que interessadas a apresentar propostas para realizar o Carnaval 2018 no município de Senador Guiomard (Quinari). De acordo com a Comissão Organizadora do evento composta por sete membros, o modelo de proposta está disponível na prefeitura até a próxima segunda-feira (29).

Os atendimentos para as empresas retirarem as propostas para realizar o carnaval será feito na Prefeitura de Senador Guiomard das 8h às 17h. O evento segundo a publicação está previsto para ser realizado na Avenida Castelo Branco e estima receber um publico de 5 mil pessoas durante as noites de Carnaval.

A Prefeitura de Senador Guiomard quer uma empresa privada interessada na estruturação, organização e realização do Carnaval de Rua de 2018. A Comissão Organizadora ficar responsável por estabelecer junto com a empresa a regulamentação das diretrizes do evento no município.