Com churrasco e cerveja, lideres da oposição no Acre acompanham julgamento

A festa no diretório regional do PSDB em Rio Branco nesta quarta-feira (24) vem sendo regada a cerveja e churrasco para acompanhar o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal (TRF4). Liderado pelo deputado Wherles Rocha, presidente da sigla no Acre, o evento conta com a presença de outras militantes dos partidos de oposição.

Com o anúncio do relator do julgamento do recurso do TRF, desembargador João Pedro Gegran, aumentando a pena do ex-presidente para mais de 12 anos os militantes dentro do diretório do PSDB comemoraram, mas pediram calma para esperar o voto dos outros juízes da 8ª turma do Tribunal.

O deputado Rocha disse que hoje é o momento de acompanhar o judiciário fazer justiça no Brasil. “Decidimos reunir com os amigos e militantes políticos que são contra toda essa corrupção no país. Fico feliz em saber que nossa denúncia ao Ministério Público Federal contra esse líder do maior esquema de corrupção no Brasil que faliu a nossa Petrobras com esquemas de propina foi condenado em primeira instância e esperamos que seja confirmado na segunda instância também”, destacou Rocha.

O vereador Roberto Duarte esteve presente no evento, mas saiu rápido para outros compromissos. Ele disse que acredita que o judiciário brasileiro mostrará que ninguém está acima da lei ainda que tenha sido o presidente.

O senador Gladson Cameli (PP), que é pré-candidato ao governo do Acre, ligou para o deputado Rocha e disse que depois de cumprir sua agenda poderá passar na festa do PSDB.

Caso seja negado os recursos dos advogados de Lula e o ex-presidente até pegue uma pena maior em sua condenação, a militância dos partidos de oposição farão uma carreata pela principais ruas de Rio Branco.