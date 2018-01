Militantes da oposição fazem manifestação contra o ex-presidente Lula, em Rio Branco

O julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 24, movimenta o meio político no Brasil. No Acre, integrantes do Movimento Brasil Livre e militantes da oposição realizaram um buzinaço na avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano de Rio Branco, na tarde desta terça-feira, 23, a favor da prisão do ex-presidente e em apoio ao juiz Sérgio Moro.

Os manifestantes usaram faixas, bandeira do Brasil, soltaram fogos e protestaram com apitos.

“Estamos satisfeitos demais. Foi impressionante como o povo aderiu e voltou às ruas de novo. Vamos voltar às ruas independente do resultado, a favor ou contra. Precisamos de Justiça nesse país”, destacou Athos Santos, do MBL no Acre.

A manifestação contou com as presenças dos vereadores Roberto Duarte (MDB) e N. Lima (sem partido), e do deputado federal Major Rocha (PSDB), que levou o “pixuleco”, um boneco que representa o ex-presidente Lula em um uniforme de presidiário.