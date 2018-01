Gleici Damasceno é exonerada de seu cargo comissionado de quase R$ 4 mil na SAI

Depois que começou o Big Brother Brasil 18, na noite desta segunda-feira (22) com a presença de uma família na Casa mais vigiada do Brasil que terá um integrante participando do reality show, a jovem psicóloga militante do Partido dos Trabalhadores Gleiciane Damasceno da Silva que estreia hoje no programa. Ela foi exonerada pelo governador Sebastião Viana. seu desligamento do cargo comissionado saiu na primeira página do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23).

A ativista dos movimentos sociais que fez campanha contra a Globo e que é fã de Lula e apoia os movimentos de esquerda estava nomeada desde 2015 na Secretaria de Estado de Articulação Institucional (SAI) e ganhava quase R$ 4 mil reais mensais.

A equipe do governo do Estado esperou sua participação no programa para realmente publicar sua exoneração dos quadros de cargos de confiança de Sebastião Viana. A participação da jovem e dos demais integrantes do BBB 18 nesta terça-feira (22) deve deixar os acreanos torcedores de Gleiciane atentos ao seu comportamento ao entrar na casa.