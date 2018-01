Cruzeiro do Sul recebe mil RGs que estavam com entrega atrasada desde o ano passado após mutirão da SESP

A Polícia Civil através da Delegacia de Repreensão ao Entorpecente (DRE), apresentou na manhã desta terça-feira (23), a prisão de Rener Cassio de Sena Souza, de 36 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos produto entorpecente e outros materiais ilícitos avaliados em 150 mil reais.

De acordo com o delegado responsável pela prisão Pedro Resende, a equipe chegou até Rener após um processo de investigação, após serem informados de que ele estaria abastecendo e praticando o crime de tráfico na região do segundo distrito. Iniciou-se um processo de monitoramento que findou com a prisão do suspeito que já tinha um mandado de prisão em aberto.

A ação se deu na tarde de segunda-feira (22), em uma residência do bairro Recanto dos Buritis, segundo distrito de Rio Branco. Na casa, além do material entorpecente, foi encontrado um drone com tecnologia de ponta que seria usado para realizar o monitoramento da área em que Rener atuava.