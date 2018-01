PT e militantes de esquerda promovem ato a favor do ex-presidente Lula nesta quarta-feira, em Rio Branco

“Ato em defesa da democracia e de Lula”. É assim que militantes dos movimentos de esquerda e filiados ao Partido dos Trabalhadores no Acre denominam uma manifestação a favor do ex-presidente Lula, nesta quarta-feira, 24, às 8h da manhã, na Praça da Revolução, dia em que o petista vai a julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre (RS).

O convite espalhado pelo PT nas redes sociais faz o seguinte pedido aos militantes: “Vista-se de vermelho e venha fazer parte da luta! Programação cultural! Manifestações artísticas! Transmissão ao vivo do ato de Porto Alegre!

Microfone Livre!”.

Lula será julgado no caso do triplex no Guarujá e suas respectivas reformas no condomínio Solaris, custeadas pela empreiteira OAS, segundo denúncia do MPF no âmbito da Lava Jato. Nesse mesmo processo, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, em julho do ano passado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,2 milhões a 9 anos e 6 meses de prisão.

Já nessa terça-feira, 23, militantes da oposição e do Movimento Brasil Livre no Acre, o MBL, promovem um buzinaço a favor do juiz Sérgio Moro e pela prisão de Lula, no Terminal Urbano de Rio Branco, às 17h.