Jogador do Rio Branco é expulso por usar caneleira de papelão, durante partida do Campeonato Acreano

Integrantes do Movimento Brasil Livre no Acre e de partidos de oposição ao PT realizam nesta terça-feira, 23, às 17h, no Terminal Urbano de Rio Branco, um buzinaço em apoio ao juiz Sérgio Moro e pela prisão do ex-presidente Lula, que vai a julgamento na manhã desta quarta-feira, 24, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre (RS). Lula será julgado no caso do triplex no Guarujá e suas respectivas reformas no condomínio Solaris, custeadas pela empreiteira OAS, segundo denúncia do MPF no âmbito da Lava Jato. Nesse mesmo processo, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, em julho do ano passado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,2 milhões a 9 anos e 6 meses de prisão.

“Nosso objetivo é trazer à tona a nossa luta que vem desde 2014, conscientizando a população acreana que o PT é e foi a maior doença do Brasil e do nosso Estado . Vale ressaltar que nossa luta é também contra a corrupção em geral. O PT foi o único partido que submeteu todos os poderes ao seu querer e política corrupta. Transformou nosso País em uma ditadura de caneta e de propina no bolso. O maior bandido do mundo e arquiteto dessa bandidagem toda, o Lula, estará sendo julgado, e o acre fez e faz parte dessa história. Vale ressaltar que no Acre o PT não ganha pra presidência há 16 anos, que por sinal isso chega a ser estranho, não?”, diz Athos Santos, do MBL local.

Para o ato são esperadas pelo menos 50 pessoas. Pelas redes sociais e em grupos de WhatsApp, os integrantes do movimento pedem que os manifestantes levem bandeira do Brasil e do Acre, fogos, tambores, buzinas e apitos.