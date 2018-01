Deputado estadual Jenilson Leite participa de novenário de São Sebastião no município de Marechal Thaumaturgo

O deputado estadual Jenilson Leite ( PCdoB) mais uma vez esteve no interior do Acre para visitar os municípios e ouvir suas demandas. No final de semana, o parlamentar visitou os municípios de Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul, na região do Vale do Juruá.

Em Marechal, no dia 20, Leite participou da festa do santo padroeiro do município (São Sebastião), e também de atividades de saúde promovidas por entidades sindicais. Além disso, se reuniu com as lideranças locais para dialogar a respeito das demandas da população.

Ainda no Vale do Juruá, mais precisamente na cidade de Cruzeiro do Sul, Jenilson participou de reuniões com correligionários, bem como visitou à população, indo ao mercado do agricultor, aonde reúne aglomerados de cidadãos cruzeirenses.

Para o deputado, o recesso parlamentar é o momento para os representantes da sociedade na Aleac visitar o povo. “Venho visitando os municípios acreanos, principalmente durante o recesso. Porque temos mais tempo de ficar presente nas comunidades, conhecer a realidade local e buscar soluções junto as instituições que tem a incumbência de resolver as demandas da população”.