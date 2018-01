Jorge, Sebastião e Márcio Bittar comparecem à festa de São Sebastião em Xapuri

Após um ano na presidência do PT, o deputado estadual Daniel Zen, líder do governo de Sebastião Viana na Assembleia Legislativa vai deixar a presidência do partido. No lugar dele vai assumir o comando do PT no Acre, o chefe da Casa Civil da prefeitura de Rio Branco, André Kamai.

Zen vai deixar a presidência do PT em abril, mês em que o prefeito Marcus Viana se desincompatibiliza do cargo de chefe do Executivo Municipal para ser candidato a governador do Acre.

Daniel Zen usou o bom senso. Quer evitar desconforto com seus colegas de partido que também serão candidatos como ele.

“Até pra não causar nenhum constrangimento com os outros candidatos da chapa. A condição de candidato não se coaduna com a de presidente do Partido. O presidente do partido é o ordenador de despesas dos recursos do fundo partidário e, a partir desse ano, do novo fundo eleitoral. Não seria justo com meus companheiros de partido ser aquele que decide sobre a alocação de recursos para as diferentes candidaturas, sendo também candidato”, justifica.

Zen lembra ainda que o presidente do PT sempre acaba desempenhando a função de coordenador-geral da campanha majoritária. Nessa função ele não teria condições de conduzir sua própria campanha.

André Kamai é parte da nova safra de lideranças petistas que compõem o corpo de articuladores políticos da Frente popular. É uma cópia de Francisco Nepomuceno, o Carioca.

Como presidente do PT, Kamai será, naturalmente, um dos homens na linha de frente da campanha de Marcus Viana ao Palácio Rio Branco.