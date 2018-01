Com povos da Amazônia Papa Francisco prega ecologia integral para o homem e o meio ambiente

Durante encontro com Povos da Amazônia, no Coliseu Madre de Dios, na manhã de ontem (19), em Puerto Maldonado, no sul do Peru, o Papa Francisco defendeu uma ecologia integral, que leve em consideração não somente o homem, mas o meio ambiente.

Diante de múltiplas danças, homenagens e apresentações culturais, o sacerdote classificou o ambiente como uma variedade infinita de enorme riqueza biológica, cultural e espiritual. Para o pontífice os povos originários da Amazônia estão ameaçados e correndo um grande risco.

Ainda de acordo a mensagem lida pelo sacerdote no primeiro compromisso em Puerto Maldonado, para 350 etnias e representações de povos da Amazônia, o Papa Francisco criticou políticas públicas ambientais que promovem a preservação da natureza sem levar em conta o homem.

O desmatamento foi citado como uma ferida profunda da região. Depois de ouvir várias lideranças e apelos contra descriminação e exclusão, o Papa pediu uma Igreja com cara amazônica.



“Os povos originários da floresta não podem ser considerados uma minoria, todo esforço pela vida na Amazônia é pouco, Jesus Cristo se encarnou na cultura” disse o pontífice.

Para os representantes católicos na região, a presença do Papa Francisco foi fundamental para a preparação do Sínodo especial que se chamara pan-amazônica, convocado pelo sacerdote para outubro de 2019.

A reportagem do ac24horas conversou com uma das assessoras episcopal de organização do evento, Irene Lopes. Ela confirmou o fortalecimento do evento com a presença do Papa e os povos indígenas, lembrando que a encíclica lançada pelo Vaticano fala sobre a mudança climática, a dívida ecológica, a questão da água, a crise ecológica e as mudanças no estilo de vida.

“Com o documento, Francisco quer que as pessoas e instituições reflitam sobre o cuidado com o meio ambiente” disse Irene.

No documento, o Papa lançou um convite que ele classifica como urgente para “renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós” diz o Papa.