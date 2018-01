Volta às aulas: Doutora Juliana lança site com ranking de preços de material escolar

Buscando aprimoramento na gestão e preparar as empresas para enfrentar mercados cada vez mais competitivos, a Recol Distribuidora realizou na quarta-feira (17), o 28º Ritual de Gestão. Na ocasião, estiveram presentes lideranças de todas as filiais da atacadista para apresentar resultados dos indicadores, revelando a performance de metas traçadas no decorrer do ano.

Ao todo, 61 indicadores de desempenho foram divididos entre as lideranças do atacado. Depois disso, metas foram estipuladas para cada um deles, e mensalmente são realizadas reuniões para apresentar os rendimentos. Todo esse esforço é refletido no trabalho diário dos profissionais.

Com a proposta de gerar melhores resultados e alavancar as empresas, desde 2014 o Grupo Recol implementou o planejamento através de consultorias. Este ano a parceria foi firmada com a Falconi Consultores de Resultado, empresa que atua há mais de 30 anos no mercado, e é reconhecida pela capacidade de ajudar organizações a construir resultados excepcionais pelo aperfeiçoamento de seu sistema de gestão.

O empresário Marcello Moura falou da importância de estruturar as empresas do grupo adotando métodos de aprimoramento de gestão. “Ao implementar mudanças na gestão, notamos grande redução nas despesas. Sabemos que este é um investimento a longo prazo, pois se almejamos empresas mais competitivas, precisamos estar prontos para enfrentar uma concorrência cada vez mais forte. No Acre já temos grandes distribuidoras atacadistas e com o retorno do crescimento econômico, mais empresas devem se instalar dentro estado, e temos que estar prontos para isso. Traçamos uma rotina de trabalho e busca de resultados para chegarmos ao mesmo patamar e capacidade dos grandes atacadistas”, disse.

A Recol Distribuidora iniciou 2018 com resultados bastante positivos, e apesar da recessão enfrentada em todo país, os números corresponderam às expectativas.