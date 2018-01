Inscrições do processo seletivo para Jovens Aprendizes da Eletroacre encerram nesta sexta-feira (19)

O Estádio Municipal José Ferreira Lima, o Ferreirão, no município de Plácido de Castro, sediará neste ano alguns jogos do campeonato acreano de futebol e para isso está passando por reformas e adequações em sua estrutura física para atender as exigências da CBF – Confederação Brasileira de Futebol.

Nesta quinta-feira, o prefeito Gedeon Barros, junto com os secretários de Esporte Mazinho e de Planejamento Acleilton Angelin, recebeu a visita do presidente da Federação Acreana de Futebol, Antônio Aquino para as últimas vistorias no estádio de futebol.

Segundo o prefeito Gedeon Barros, a prefeitura não tem medido esforços para levar para o município, pela primeira vez na história, jogos do campeonato acreano, como forma de incentivar o desporto local e também contribuir para o fluxo turístico, além de aumentar as chances do Plácido de Castro Futebol Clube, representante do município no campeonato acreano de futebol, o qual já foi campeão do certame 2013.

A presidente do Plácido de Castro FC, Rafaela Escalante, disse está otimista quanto as expectativas do desempenho da equipe no campeonato acreano, principalmente pelo apoio que o clube vem recebendo do poder público municipal: “o prefeito Gedeon se colocou a disposição para ajudar desde o início em que apresentamos este projeto, e jogar em casa diante da nossa torcida com certeza será um fator favorável ao desempenho do nosso time”, disse Rafaela.

Depois da visita feita ao estádio, o presidente da Federação Acreana de Futebol, Antônio Aquino afirmou que a previsão é que o primeiro jogo aconteça no próximo dia 28, entre o time local Plácido de Castro e o São Francisco, da capital Rio Branco.

O time placidiano também participará este ano do campeonato brasileiro da Série D, e a expectativa é que mande os seus jogos no Estádio Ferreirão.