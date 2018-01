De quem são aquelas ligações que desligam na cara?

O Acre registrou, em 2017, a maior redução de mortes no trânsito da história no estado. Desde 2004, a Coordenação de Engenharia do Detran/AC realiza as estatísticas de acidentes de trânsito no estado. Mesmo com um aumento da frota de veículos no decorrer de treze anos, 2017 fechou com a maior redução de mortes no trânsito já registrada pela autarquia. A informação foi dada na manhã desta sexta-feira, 19, pelo governador Sebastião Viana e o diretor-presidente do Detran, Pedro Longo, durante coletiva na Casa Rosada.

“Nós estamos entregando o melhor resultado de toda história do Detran no Estado do Acre. Eu fico muito feliz de como gestor apresentar à sociedade esse que é o resultado da ação do Detran, dos investimentos não só do Detran isoladamente, mas de todos os parceiros”, lembra Pedro Longo.

Os números do Departamento Estadual de Trânsito mostram que no ano passado foram registradas 76 mortes no trânsito, menor índice em treze anos, já o ano em que registrou o maior índice foi 2011, com 181 vítimas fatais.

Os resultados positivos apresentados pelo órgão de trânsito são frutos da atuação conjunta realizada pela engenharia, educação e fiscalização de trânsito com o reforço da Policia Militar e das ações desenvolvidas na Operação Álcool Zero.

O governador Sebastião Viana destacou a redução nos acidentes e lembrou que o Estado gasta por dia pelo menos R$ 3 mil com vítimas de acidentes de trânsito.

“Para se ter uma ideia, o Estado gasta por dia R$ 3 mil com uma vítima de trânsito. 90 a 98 pessoas por semana são internadas para fazer cirurgia nos hospitais do Acre, grande parte delas vítimas de trânsito. Essa redução é fruto de convênios, da educação de trânsito que foi pra rua. Foi um grande avanço com doutor Pedro Longo na condução do Detran.”