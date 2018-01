Suspeitos de assalto morrem após confronto com a polícia, no bairro Santo Afonso

O Papa Francisco chegou as 17 horas em Lima, capital do Peru, e foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski. Nesta sexta-feira, 19, o pontífice chega às 10h15 em Puerto Maldonado, na Província de Madre de Dios.

A maior movimentação de turistas pela BR 317 e Transoceânica – como é conhecida no lado peruano – aconteceu durante esta quinta-feira, 18, onde centenas de acreanos e delegações de vários estados do Amazonas passaram pelo serviço de imigração no município de Assis Brasil.

Equipes da Policia Federal, Anvisa e da Secretaria Municipal de Saúde reforçaram o atendimento na Alfandega Brasileira. A partir das 10 horas começaram a chegar as primeiras delegações de ônibus. Famílias acreanas foram de carro ou de VANs fretadas em Iñapari, na fronteira.

Um dos pontos mais esperados para a agenda do Papa Francisco nesta sexta, em Puerto Maldonado, é o encontro com representações indígenas. Representantes de Mato Grosso, Rondônia e Acre já chegaram à cidade que tem em seu coração, povos indígenas afetados por problemas como a exclusão social, a apropriação e exploração desmedida das terras onde ancestralmente viviam, empurrando-os para a periferia e para a pobreza, também a destruição das florestas, e dos ecossistemas, da Amazônia do lado Peruamo, por parte de grandes corporações e multinacionais, tendo como objetivo os dividendos econômicos e a obtenção de matérias-primas.

Em declarações veiculadas pelo serviço informativo do Vaticano, o bispo do Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, D. David Martínez Aguirre, já destacou a importância deste evento para que os povos indígenas “sejam reconhecidos como protagonistas importantes”, e sejam incluídos na definição das políticas a nível nacional e mundial, e “não apenas nas que afetam os seus territórios”.

Antes de regressar a Lima, o Papa visita Lar Principito para, ao fim do dia, encontrar-se com os membros da Companhia de Jesus, na igreja de São Pedro; já na capital, decorre o tradicional encontro com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático.

No dia 20, sábado, Francisco visita a cidade peruana de Trujillo (costa do pacífico), celebra a Eucaristia em Huanchaco, visita o bairro ‘Buenos Aires’, a catedral, e encontra-se depois com sacerdotes, religiosos, religiosas e seminaristas.

A visita a Trujillo termina com a celebração mariana em Virgen de la Puerta, na Praça das Armas.No domingo, dia 21, em Lima, o Papa encontra-se com as religiosas de vida contemplativa, tem um momento de oração diante das relíquias dos santos peruanos, na catedral, reúne-se com os bispos do país na residência do arcebispo e recita a oração do ângelus na Praça das Armas.

A visita do Papa ao Peru termina com a celebração da Missa na Base Aérea Las Palmas; a cerimónia de despedida, no aeroporto de Lima, acontece às 18h00 locais, a que se segue a viagem para Roma, onde o avião papal deverá chegar às 14h15 (13h15 em Lisboa) do dia 22, segunda-feira.

*Jairo Carioca – enviado especial a Puerto Maldonado