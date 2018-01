Época diz que Sebastião Viana não registrou encontro com Temer porque ficou “envergonhado”

O governador Sebastião Viana esteve nesta quarta-feira, 17, com o presidente Michel Temer em reunião em Brasília, mas não registrou o encontro com o peemedebista nas redes sociais como costuma fazer. De acordo com o jornalista Murilo Ramos, da coluna Expresso, edição eletrônica da revista Época, Viana ficou “envergonhado” com o encontro com Temer.

A Época diz: “Tião Viana esteve no Palácio do Planalto para um encontro com o presidente Michel Temer, mas parece ter ficado embaraçado com a situação. Tanto que ignorou a reunião em suas redes sociais. No Twitter, por exemplo, publicou apenas uma foto de uma audiência, em Brasília, com uma autoridade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”.

Sebastião Viana teve uma conversa com Temer sobre segurança pública e narcotráfico na fronteira.