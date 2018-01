Do tradicional ao inovador: padaria do Supermercado Pague Pouco oferece pães especiais típicos de outros países

Para acompanhar o café da manhã ou aquele lanche de fim de tarde, um item indispensável na mesa do acreano é o tradicional pão com manteiga. Pensando nisso, colaboradores do ramo da panificação do supermercado Pague Pouco participam, no mês de janeiro, de um treinamento de aperfeiçoamento na parte de produção. O objetivo é reciclar, incrementando receitas já utilizadas e inovar trazendo receitas de pães especiais para as panificadoras dos supermercados Pague Pouco da capital.

E para conduzir o curso junto aos colaboradores, uma equipe da Emulzint – fornecedores de massa para pães, está na cidade durante todo este mês, realizando treinamento em todas as panificadoras dos supermercados da rede. A proposta é que todas se adequem ao cardápio repaginado de pães especiais.

As panificadoras do Pague Pouco são referência no que diz respeito a variedade de doces e salgados oferecidos aos seus clientes. E a partir de agora dispõem de sofisticados e saborosos tipos de pães especiais originários de outros países.

O gerente do supermercado Pague Pouco da avenida Getúlio Vargas, Rodinei Braga falou com satisfação da importância de reciclar os colaboradores e inovar com receitas diferentes.

“Nossa equipe está bem satisfeita em participar de um treinamento como este, com profissionais gabaritados que aplicam técnicas de aprimoramento para produção de pães comercializados em outros países. Além de somar conhecimento, estamos tendo a oportunidade de preparar receitas bem mais saborosas, com qualidade e preço justo, pois boas práticas certamente geram bons resultados”, explicou o gerente.

A panificadora do Pague Pouco possui mais de 10 tipos diferentes de pães, que vão desde os mais simples aos preparados com ingredientes inusitados com processos mais elaborados, promovendo uma experiência gastronômica única para quem não abre mão do saboroso “pãozinho”.

Dentre as novidades estão a Baguete Tradicional, Pão Italiano Tradicional, Pão Germânico tradicional, Pão Italiano Recheado com presunto, mussarela e cheiro verde, Pão Ciabata com azeitona, Pão Ciabata recheado, Pão Italiano recheado, Pão italiano com provolone e Pão Ciabata com Alecrim.

A primeira panificadora a ser contemplada com o treinamento foi a do supermercado Pague Pouco da avenida Getúlio Vargas. Em seguida, serão dois dias de treinamento nas lojas supermercado Pague Pouco do conjunto Manoel Julião e do conjunto Castelo Branco.