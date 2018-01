Casos de dengue aumentam 125% em no Vale do Juruá, aponta relatório

A Associação dos Portadores de Hepatites do Acre (Aphac) está promovendo um curso de cabeleireiro para gerar fonte de renda extra para seus associados. A iniciativa conta com o apoio do empresário Jorgean Alves, o Jorge Cabeleireiro, que atua no mercado local há 22 anos. A duração do curso é de 20 horas.

A qualificação aborda orientação teórica e prática de corte de caldo e organização do ambiente de trabalho. “A intenção é promover a inclusão dos portadores do vírus da hepatite no mercado de trabalho através de um profissão que pode proporcionar uma fonte de renda para eles que precisam de recursos para o tratamento”, diz Jorge.

Segundo Jorge Cabeleireiro, o trabalho é feito de forma voluntária. “Faço isso por amor ao próximo. Sempre procuro direcionar um pouco do meu tempo para ações assistenciais, além desse trabalho na Apahc, eu participo há oito anos da Ação Global e projetos sociais no interior do Estado”, ressalta o profissional.

O cabeleireiro informa que após o carnaval será iniciado um workshop de maquiagem. A programação será oferecida para todos os associados da Aphac. “Será mais uma oportunidade para os associados que desejam adquirir conhecimentos profissionais em uma área bastante rentável”, destaca.

O presidente da Aphac, Antônio Mariano afirma que o principal objetivo dos cursos profissionalizantes é garantir uma opção de trabalho autônomo para os associados que muitas vezes buscam emprego formais, mas esbarram na falta de qualificação técnica paras as vagas que são disponibilizadas atualmente.

“Sabemos da dificuldades dos nossos associados encontram quando se candidatam a um emprego. As exigências são muitas. A principal intenção da Aphac e seus parceiros é mudar essa realidade, levando cursos técnicos. Na falta de um emprego formal, eles podem atuam como autônomo”, diz Mariano.

A intenção da Aphac é ampliar o leque de possibilidades para seus associados. Antônio Mariano destaca que novas parcerias são bem vindas e o profissional que tiver interesse de trabalhar de forma voluntária podem procurar a entidade na rua Farroupilha, 268 – Bosque, Rio Branco – telefone: (68) 3102-0710.

“Estamos de portas abertas para receber as pessoas que desejam colaborar com a Aphac. Desenvolvemos um trabalho de acolhimento, precisamos de parceiros que olhem com amor para essas pessoas que sofrem com os rigores do tratamento e a falta de colocação no mercado de trabalho”, finaliza Mariano.