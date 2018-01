Solução integrada acaba com demanda reprimida de RGs no Acre, afirma diretor do SSP

Nos próximos dez dias a situação de 12 mil cidadãos que tinham a carteira de identidade retida ou precisavam de uma nova via do documento estará totalmente resolvida. Foi o que garantiu ao ac24horas na manhã de hoje (17) Sandro Bacelar, diretor de identificação do Sistema de Segurança Pública do Estado do Acre.

Com um Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (Automated Fingerprint Identification System – AFIS) através de biometria – um dos melhores do mundo, aprovado pelo FBI – implantado em 2002, na gestão do ex-governador Jorge Viana, o serviço esbarrou ano passado, na falta de insumos e na qualidade de impressão das RGs por conta do pregão eletrônico e a habilitação de uma empresa que prestou serviços de péssima qualidade ao departamento.

“Temos o primeiro serviço de biometria do Brasil, mas sofremos pela falta de insumos. Esse problema foi identificado, o secretário de segurança pediu a correção imediata e o governador Tião Viana, determinou o imediato aperfeiçoamento do serviço em respeito ao cidadão”, disse Bacelar.

Depois de vencer os recursos e a burocracia do sistema de licitação, a direção conseguiu habilitar uma nova empresa, a TOMAS, que em duas semanas, conseguiu disponibilizar 9 mil carteiras de identidade já disponíveis na Central de Serviços Públicos, a OCA.

“Nos próximos dez dias vamos zerar a demanda e passar a emitir o documento de identidade no prazo de 72 horas, esse é o compromisso assumido com o cidadão acreano” acrescentou Bacelar.

Ainda de acordo o diretor, esse prazo é suficiente para que o novo sistema seja implantado dentro da Secretaria de Segurança Pública com uma nova plataforma que permite maior segurança a população.

“Não estamos falando apenas do serviço de identificação, trabalhamos na área criminal, nade pesquisa de cadáver, atividades essenciais para a segurança do estado. Por isso, pedimos um pouco mais de paciência para a solução e adequação necessária do sistema” concluiu Bacelar.