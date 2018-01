Ministério Público do Estado do Acre inaugura Unidades Ministeriais de Tarauacá e Feijó

Para fechar o calendário de entrega de obras do biênio 2016-2018, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, entregou nesta terça-feira, 16, as Unidades Ministeriais dos municípios de Tarauacá e Feijó. A entrega faz parte das atividades de encerramento de gestão.

Estiveram presentes no ato, a corregedora-geral e o secretário-geral do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues e Celso Jerônimo de Souza, além de diretores e chefes de departamento, incluindo, a equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia do MPAC, responsável pela elaboração e execução dos projetos das Unidades.

Oswaldo D’Albuquerque destacou que o objetivo principal da estruturação das Unidades no estado, visa o melhor desempenho das atividades funcionais de membros e servidores, a fim de alcançar o objetivo maior, que é promover justiça atendendo da melhor forma o cidadão.

“Estas duas Unidades fecham um ciclo da nossa gestão que tem por lema o programa institucional “Viver para Servir”. Um trabalho feito com base na união e luta constante em defesa do cidadão, pois uma instituição só é forte se todos os seus componentes estiverem irmanados. Por toda essa união, ousadia, iniciativa e sucesso quem sai ganhando é o cidadão. Sigamos nesta busca pelo bem-estar da nossa sociedade”, disse o procurador-geral.

Para Kátia Rejane, eleita procuradora-geral de Justiça para o biênio 2018-2020, o ato de entrega das duas Unidades representa não só a estruturação de um prédio, mas de um sonho.

“Um sonho de uma gestão que pensa um Ministério Público para melhor servir a população. Aqui a gente vê o quanto que nossa instituição evoluiu e precisamos homenagear quem merece, pois, o Dr. Oswaldo soube formar a equipe. Parabéns a todos que se empenharam e trabalharam com afinco e responsabilidade. É importante investir num ambiente que permite receber com dignidade o cidadão”, disse Kátia Rejane.

MPAC em Tarauacá

Em Tarauacá, a solenidade teve a presença dos promotores de Justiça local, Bianca Bernardes e Flávio Bussab, além da coordenadora da Rede de Ensino Municipal, Francisca Aragão, e do juiz de Direito do Fórum local, Guilherme Fraga.

Em homenagem póstuma do MPAC, a Unidade leva o nome da promotora de Justiça Dinaura Margarida Gadelha Dias. Os filhos, Igor Dias e Laura Rachel Dias, estiveram presentes na solenidade para receberem a placa de homenagem à mãe.

“É com muita alegria que eu recebo essa homenagem. Agradecemos ao Dr. Oswaldo e à Dra. Katia. Durante toda minha vida crescemos no MP e hoje tenho a honra de trabalhar no órgão. Ficamos muito felizes. Minha mãe vivia o MPAC e sabemos que isso teria um grande significado para ela”, afirma o filho de Dinaura.

A promotora de Justiça gestora da Unidade, Bianca Bernardes, também agradeceu à gestão e externou sua alegria pela estruturação da Unidade.

“Eu fico muito feliz por chegar aqui a tempo para vivenciar a ousadia, a forma progressista e muito humana de atuação do nosso procurador-geral. Essa entrega representa um vínculo estreito entre a gestão e a sociedade. Deixo minha gratidão a todos”, externou.

Unidade Ministerial de Feijó

Em Feijó, as obras de revitalização tiveram recursos oriundos de convênio com o Ministério da Defesa, por meio de Emenda Parlamentar do então deputado federal Thaumaturgo Lima.

O evento de entrega da Unidade Dr. Edmar de Azevedo Monteiro, em homenagem póstuma ao ex-procurador-geral de Justiça do MPAC (1986-1988), teve a presença dos promotores de Justiça, Juliana Hoff e Vanderlei Cerqueira. Também prestigiaram o ato, o juiz de direito Alex Oivane e o vice-prefeito de Feijó, Cláudio Gomes.

Outra homenagem póstuma foi dedicada ao ex-procurador-geral de Justiça Yoshio Suzuki. Seu nome foi dado ao auditório da Unidade de Feijó. As placas de homenagem serão entregues aos familiares em evento a ser realizado na Sede do MPAC em Rio Branco, na próxima semana.

“É uma honra fazer parte desse momento que representa melhorias sem precedentes para nossa instituição. E essa é só uma parte de tudo o que a atual gestão fez nos últimos quatro anos à frente do MPAC. Parabéns ao procurador-geral e toda a equipe por esse avanço expressivo”, congratulou Juliana Hoff.

Em seu depoimento, Celso Jerônimo lembrou os tempos em que atuou na Comarca de Feijó, o local que, segundo ele, aprendeu a ser promotor de Justiça.

“Parabéns ao Dr. Oswaldo. à Dra. Kátia e aos promotores que trabalham para fazer essa instituição cada vez melhor. Eu tenho maior orgulho de ser membro do MPAC e de ter passado por essa promotoria de Justiça e ver de perto todo esse avanço. Desejo um trabalho exitoso e abençoado a todos vocês”, finalizou.

Outras inaugurações

Este ano, o procurador-geral também inaugurou o complexo administrativo do MPAC em Rio Branco, o qual foi totalmente reformado e passou a abrigar todos os órgãos da administração superior e os Núcleos de Atendimento direto ao Cidadão. As Unidades da capital onde funcionam as Promotorias Cíveis e Especializadas, o Núcleo de Apoio Técnico, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), e os edifícios onde estão instaladas a Casa da Cidadania, os dois novos prédios do Departamento de Material e Patrimônio (DEMAP) e o prédio do Centro de Especialidade de Saúde (CES), também receberam ampliação/adequação de acessibilidade e estão situados no Centro da cidade, o que facilita o acesso do cidadão aos serviços.

Foram inauguradas/reformadas/ampliadas, ainda, as Unidades Ministeriais de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Acrelândia, Bujari, Brasileia, Manoel Urbano e Senador Guiomard, além da instalação de Escritórios de Representação em Jordão, Santa Rosa do Purus e Cidade do Povo em Rio Branco.

“Como resultado desses investimentos em infraestrutura e equipamentos, realizados com recursos extra-orçamentários, houve um retorno significativo em prol da sociedade, como, por exemplo, a recuperação de mais de R$ 12.000.000,00 de ativos para o Estado somente no ano de 2017, por meio do nosso GAECO”, destacou o procurador-geral.

O que disseram:

“Essa inauguração representa o efetivo compromisso e respeito do MPAC na sua gestão, Dr. Oswaldo, que proporciona uma estrutura acessível para a população e segue o projeto Viver para Servir. Agradecemos a todos os atores diretos envolvidos nesta conquista. Expresso meu desejo de que essa sede tenha êxito e sucesso em servir a população”. Flávio Bussab, promotor de Justiça em Tarauacá.

“É uma felicidade enquanto membro do MPAC em Feijó acompanhar esse momento e saber que temos uma estrutura favorável a execução do nosso trabalho e, acima de tudo, favorável ao melhor atendimento àqueles que necessitam do MPAC, que é a sociedade, o cidadão”. Vanderlei Cerqueira, promotor de Justiça em Feijó.

“Hoje o MPAC possui um Departamento de Arquitetura e Engenharia que dispensa a necessidade de contratação de serviço externo para as demandas relativas as obras. E foi assim, graças a nossa equipe (Tiago Bezerra, Germano Farias, Marcel Blazute, Hemilly Gondim e Marcos Costa), que avançamos na entrega de todas as Unidades construídas e revitalizadas este ano. Parabéns a todos”. Susye D’Albuquerque, chefe de Departamento de Engenharia e Arquitetura.

“Parabéns ao MPAC pela forma que trabalha em prol da Justiça em nosso município. Nasci em Feijó e acompanhei a relevante evolução do órgão na nossa cidade que hoje tem um espaço próprio, que dá condições de trabalho aos servidores e membros e, sobretudo, atendimento de qualidade para a população”. Cláudio Gomes, vice-prefeito de Feijó.

“Parabéns ao MPAC pelas novas instalações, pois Feijó merece. Essa Administração do MP foi exemplar, mesmo diante a crise severa que passamos conseguiu se superar. O que vocês fizeram com essa sede é de se inspirar e dar exemplo as demais instituições”. Alex Oivani, Juíz de Direito.