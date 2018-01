Justiça do Acre mantém condenação de dupla por tráfico de drogas e posse ilegal de artefato explosivo

O rio Acre em Rio Branco se afastou bastante da cota de alerta nos últimos dois dias. Nesta quarta-feira, 17, às 6h, o rio está com 12, 18 metros, de acordo com o primeiro boletim divulgado pela Defesa Civil. A cota de alerta na capital é de 13, 50 metros. No sábado passado, o rio ultrapasso essa cota em oito centímetros.

O Riozinho do Rola, principal tributário do rio Acre na capital, também baixou. Esta com 9, 98 metros. Outra preocupação a menos para a Defesa Civil, pelo menos por enquanto.

Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, o manancial voltará a subir nos próximos dias, podendo transbordar até domingo, 21, quando um volume acentuado de água, junto com muitos troncos e galhos de árvores, estará passando pela cidade. A causa é a enorme quantidade de chuvas nas cabeceiras do manancial.