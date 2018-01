Detran do Estado do Acre anuncia que emissão de CNH eletrônica já está valendo

A candidatura de terceira via defendida por Tião Bocalom está mais viva do que nunca. Após uma reunião com a cúpula do Democratas, Coronel Ulysses Araújo aceitou o convite e será candidato pelo DEM. O militar afirma que sua decisão de disputar a cadeira do executivo estadual não depende de negociações.

“Com muita honra, eu aceitei o convite do Bocalom para ser o candidato do DEM. Esta decisão não é negociável. Não posso sair desmoralizado depois de conversar com as pessoas e colocar que podemos fazer um trabalho que poderá mudar a realidade do nosso sofrido Estado em vários setores”, destaca o militar.

Mesmo com o apoio do PMDB para o DEM indicar o vice de Gladson Cameli (PP), Bocalom manteve a proposta de filiação de Ulysses Araújo. “Conversamos sobre nossas possibilidade e chegamos à conclusão que temos plena condições de disputar e vencer as eleições pelo governo do Acre”, diz Ulysses.

Araújo destaca que o DEM poderá oferecer melhor estrutura, tempo de TV e quadros qualificados para fazer uma campanha equilibrada com os demais grupos pretendem conquistar o comando da administração estadual que está nas mãos do PT e da Frente Popular há mais de 20 anos.