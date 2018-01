Antônia Lúcia nega qualquer interesse da família Câmara em poder e caixa da Assembleia de Deus no Acre

Após a publicação de denúncia de um dos obreiros mais antigos da Assembleia de Deus (AD) do Acre, que relatou em entrevista exclusiva ao ac24horas, que um dos motivos que estariam por trás da decisão do Pastor Luiz Gonzaga, de desligar-se da Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Acre (CEIMADAC) e da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), seria a o interesse na arrecadação e o controle das igrejas no Acre pelo grupo da família Câmara, a ex-deputada Antônia Lúcia (PR), esposa do deputado federal Silas Câmara (PRB) e cunhada do pastor Samuel Câmara, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil (CADB), resolveu falar sobre o assunto a apresentar a versão do grupo religioso.

Segundo Antônia Lúcia, “a denúncia do obreiro não passa de difamação feita contra Luiz Gonzaga, Samuel Câmara e Silas Câmara. Não tem procedência alguma essas informações. Acredito que essas denúncias estão partindo de alguém que tem como objetivo ofender meu marido, minha pessoa e minha família, lamento essas ilações maldosas que tentam fazer sobre uma questão interna da Assembleia de Deus, que não acontece apenas no Acre, mas em todos os estados brasileiros. Contudo, devo imaginar que de onde vem essa difamação, no mínimo, é de quem tem mandato dentro da Igreja Assembleia de Deus e que pensava se perpetuar no poder”, disse a missionária, sem citar nomes, mas pode ser um recado direcionado ao pastor Pedro Abreu, da CEIMADAC.

Ela destaca que a decisão do pastor Luiz Gonzaga não contou com incentivo ou participação do deputado federal Silas Câmara. “Ele está se dedicando ao mandato e aos problemas levantados pelos seus eleitores. Jamais esta decisão dependeria do meu marido. As soluções para os problemas da Assembleia de Deus no Acre são exclusivos dos pastores acreanos. Já com o pastor Samuel Câmara, não posso dizer que não, afinal é um líder nacional que vem sendo seguido por milhares de pastores em todo o Brasil. Como tal, ele age e trabalha pelo reino de Deus. As mudanças são naturais, principalmente quando em relação à renovação de seus líderes que têm como objetivo o conforto espiritual dos fieis nos templos espalhados pelo nosso país”, destaca Antônia Lúcia.

Sobre um possível apoio da igreja para sua campanha eleitoral no Acre, Antônia Lúcia afirma que não pertence a denominação religiosa Assembleia de Deus. “Espero que me deixem de fora dessa discussão, pois pertenço a outra denominação e o deputado Silas Câmara a outro estado. Não é verdade que temos interesse no caixa de igreja alguma. Somos missionários e como tal, semeamos a obra de Deus pelo país afora. Esse relato é bem conhecido de épocas ruins e humilhantes que passei nas mãos de quem certamente são os autores dessa matéria descabida. Esse vocábulo e pensamento eu conheço muito bem. Quem se incomoda com a mudança é porque está doendo muito saber que o futuro mudou dentro da nova instituição”, destaca a missionária.