UPA da Sobral emite nota sobre morte de idoso: “Foi feito o possível para salvar”

O governo do estado, por meio da Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) e Assessoria Especial da Juventude (Assejuv), divulga a lista de estudantes convocados para realizarem estágio curricular não obrigatório no âmbito das secretarias, autarquias e fundações do Acre. As seleções foram feitas pelo programa Bolsa Estágio, por meio do Agente de Integração Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). Publica, ainda, a relação de estudantes convocados que não assumiram vaga.

Os selecionados são das áreas de História, Pedagogia, Administração, Psicologia, Enfermagem, Direito, Sistema de Informação, Jornalismo e ensino médio. De acordo com a lei vigente, podem participar do processo somente estudantes do ensino médio acima de 16 anos, devidamente matriculados nas instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), com disponibilidade de 20 a 30 horas semanais. O estágio será realizado num período de 12 meses.

O programa Bolsa Estágio foi instituído no âmbito da administração pública estadual no governo de Tião Viana, em junho de 2015. A iniciativa, articulada pela Assejuv, tem como objetivo contribuir efetivamente para a inserção de do jovem no mercado de trabalho, além de possibilitar o acesso ao estágio a um maior número de estudantes, despertando neles o interesse pelas carreiras públicas.