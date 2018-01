PMDB implode Veloso e quer Alan Rick de vice

O presidente do PMDB, deputado federal Flaviano Melo, defendeu hoje em entrevista ao BLOG DO CRICA que, o DEM deve indicar o nome do vice na chapa do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP). O PMDB tem o Márcio Bittar como candidato a senador, o PSD o senador Sérgio Petecão, o PSDB a Mara Rocha, só o DEM não tem ninguém participando da chapa majoritária, enfatizou Flaviano. A proposta do PMDB esbarra no fato do DEM estar apoiando o Coronel PM Ulisses Araújo (PATRIOTA) para o governo o que, juridicamente, impediria o DEM de apontar o vice de outra candidatura ao governo. “Mas estamos chamando o DEM para vir para o nosso lado”, contrapôs o peemedebista. Para Flaviano, o candidato Gladson Cameli (PP), que considera um “gigante” numa campanha, se fizer tudo certinho pode vencer no primeiro turno. O fraco governo Tião Viana colabora para isso, pontuou. Caso a proposta do DEM indicar o vice, cujo preferido do PMDB é o deputado federal Alan Ricck (DEM), venha a ser aceita, estaria implodida a candidatura a vice-governador do médico Eduardo Veloso (PSDB), que vinha navegando até aqui sem problemas dentro da oposição. Veloso é apontado como indicação do próprio senador Gladson Cameli (PP). Ao defender o nome de Alan Rick de vice, Flaviano Melo justifica que seria bom para o candidato Gladson Cameli (PP), que passaria a ter ao seu lado alguém com votos em Rio Branco.