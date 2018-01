Deputado Léo de Brito chora durante ato de lançamento de comitê em defesa de Lula

O governador Sebastião Viana está de férias na Europa, mas não esquece o ex-presidente Lula. A poucos dias do julgamento do petista, Viana vem publicando em sua fanpage frases de apoio ao petista. A última foi postada nesta segunda-feira, 15: “Bom dia. Lula lá é a gente junto”. No sábado, 13, Viana afirmou que “Lula é o maior presidente do Brasil”.

Nesta segunda-feira, o PT do Acre lançou em Rio Branco, na sede do partido, no bairro Habitasa, um comitê em apoio a Lula. Vários foram os discursos em defesa do ex-presidente. O senador Jorge Viana disse, durante o ato, que Lula é o único capaz de pacificar e prosperar o país.

Lula senta no banco dos réus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre (RS) no dia 24. Ele será julgado no caso do triplex. Petistas e integrantes de vários movimentos ligados a esquerda se unem a favor do ex-presidente e pretendem acompanhar o julgamento de Lula na capital gaúcha.