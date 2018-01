Superintendência da Polícia Federal no Acre será comandada por uma mulher

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre está sob nova chefia desde a sexta-feira, dia 12. A delegada Diana Calazans Mann, que já coordenou operação de destaque internacional é a nova responsável pelos serviços no estado acreano. A PF divulgou nota à imprensa pra informar sobre as mudanças na chefia do órgão federal.

Diana é Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, é pós-graduada em Gestão da Segurança pela Fundação Universidade Luterana do Brasil e atualmente cursa mestrado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Lis

A nova superintendente no Acre é delegada da Polícia Federal desde 2003 com primeira lotação em São Borja no Rio Grande do Sul onde foi chefe-substituta até o ano de 2006. Entre 2006 e 2008 foi lotada Núcleo de Correições da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte.

De 2010 até 2014 foi chefe da Delegacia de Defesa Institucional na Superintendência do Rio Grande do Sul. Assumiu a Coordenação Geral de Remoção, Inclusão e Classificação do Sistema Penitenciário Federal entre 2014 e 2015 tendo sido também Diretora-Substituta do Sistema Penitenciário Federal no mesmo período.

Diana também foi chefe da Divisão de Direitos Humanos entre 2015 e 2017 e agora traz a sua experiência para a fronteira tri-nacional na Amazônia iniciando a partir daquela data a chefia da Superintendência da Polícia Federal no Acre.