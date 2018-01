Policial que matou homem após confusão em bar foi indiciado e preso por homicídio doloso, na capital

No último mês de 2017, a Justiça Volante de Rio Branco realizou 145 atendimentos. Segundo o boletim estatístico, 66 desses chamados se concluíram com acordos realizados no local do acidente de trânsito, o que representa 45,51% da demanda de dezembro.

De acordo com o balanço anual, foram atendidas 1.663 ocorrências pelas equipes da Justiça Volante da Comarca de Rio Branco. A partir deste montante, 1.159 foram autuados e cadastrados em processos, sendo que 735 (63,4%) foram realizados acordos no local das ocorrências.

Na demanda restante, um total de 424 atendimentos (36,6%), seguiu com o encaminhamento para audiências, que foram realizadas na unidade da Justiça Volante, localizada no centro da Capital Acreana, em frente ao Fórum Barão de Rio Branco.

O coordenador da unidade móvel, Braulio Vitor Neto, enfatizou que para embasar as decisões cada um dos 424 processos referidos demandaram a execução de Laudo Técnico, confeccionado pelos peritos de trânsito dessa unidade judiciária. “O documento tem o objetivo de apontar quem teve a culpa na colisão ao analisar vários indicadores no local do sinistro”, explica.

Ainda segundo o levantamento, 287 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito formalizaram acordos e apenas 137 processos foram redistribuídos para um dos Juizados Especiais para prosseguimento do feito. “Portanto, dos processos autuados por nossa unidade no ano de 2017, 1022 (88,2%) foram solucionados aqui mesmo na Justiça Volante”.

O mês que houve mais chamados foi o de junho com 200 atendimentos, seguido por agosto que teve 180 e outubro com 176. O período tido como mais tranquilo foi janeiro, com 112 atividades de suporte aos cidadãos.

Justiça Volante em Rio Branco

A Justiça Volante fomenta a conciliação entre as partes envolvidas em acidentes, por meio de intervenção judiciária in loco. O serviço é oferecido pelo Tribunal de Justiça do Acre, com o objetivo de disponibilizar atendimento aos cidadãos de modo rápido, prático, sem burocracia e com a possibilidade de resolução imediata dos conflitos de trânsito.

O trabalho jurisdicional itinerante garante o atendimento especializado. Para acionar o serviço, basta que os cidadãos liguem para o telefone (68) 9985-2750 ou 190, que uma viatura da Justiça Volante irá se dirigir até o local do acidente.

O atendimento da Justiça Volante é totalmente gratuito e funciona de segunda a segunda na Comarca de Rio Branco, das 7h às 22h.