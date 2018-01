Maternidade dá início a campanha para atrair doadoras de leite materno

Fortaleza do Abunã, em Rondônia, presenciou uma tragédia em família neste domingo, dia 14, quando o barco em que uma família estava tombou e deixou três mortos, incluindo um bebê de apenas três anos. Outras duas pessoas que estavam no barco conseguiram nadar e se salva. O Corpo de Bombeiros faz buscas na região.

Segundo confirmou o RondoniAgora, nesta segunda-feira, dia 15, havia mesmo cinco pessoas na pequena embarcação. Os que morreram são: João Miguel, de 3 anos, o pai dele, Francisco Sobrinho e ainda Raimundo Cavalcante. Ambos se afogaram. O corpo da criança, contudo, já foi localizado pelos militares.

Segundo o administrador do Distrito de Fortaleza do Abunã, Francisco Nunes de Oliveira, a mãe e a avó da criança disseram à polícia que ninguém percebeu que a canoa estava alagando rapidamente. Francisco, pai do menino que morreu, é pescador profissional, e tinha prática com a navegação.