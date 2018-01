Jéssica Ingrede, a menina da Sobral que bomba nas redes sociais do Acre

Quem ainda não conhece, precisa conhecer uma jovem moradora do bairro da Sobral que está bombando nas redes sociais do Acre. Seu nome é Jéssica Ingrede (ou i-n-g-r-E-d-E-c-o-m-e, como ela costuma dizer), e seus vídeos são do tipo imperdível. Jéssica é gente-como-a-gente, de vida simples que ama o marido, o filho e, claro, uma boa palhaçada. Se for de manhã bem cedo, então…

Seus vídeos ganharam força na rede e ela começou a ser convidada para parcerias com lojas e empresas acreanas. O que é bom, pois Jéssica, como a maioria dos jovens acreanos está desempregada. E para piorar, o marido também está sem colocação no mercado.

Mas se ela é um fenômeno, uma coisa te digo: sua fama não foi construída com likes pagos. Não, não… Jéssica é pop, meu povo!

Essa construção de sua imagem como figura pública tem como base seu bom-humor, o que garante seu sucesso principalmente com as crianças, e um número invejável: mais de 13k e subindo….

Não sabes o que é 13k? Perdão. 13k= 13 mil seguidores.

Conheci Jéssica em um programa de rádio. Duas estranhas olhando uma para outra com aquela velha frase na mente: essa aí é a famosa quem na fila do pão?, com uma diferencinha básica: ela é realmente conhecida, já eu… bem, deixa pra lá que o anonimato das teclas do computador e do celular me faz um beeeemmm…

Naquele mesmo dia, bastou olhar dois vídeos – dica preciosa da Maykeline Maia – para amar essa menina-mulher que desde então alegra meus dias com suas dancinhas e “coments daora”. Acho que ela também gostou de mim. Será?

Decidi fazer essa pequena entrevista para que as pessoas conheçam melhor a Jéssica, essa pessoa que pouco conhecemos e tanto amamos. E se você não conhece, segue ela no Instagram: @jessicaingrede

Garanto que vais te divertir e não é pouco…

Abaixo os principais tópicos da entrevista:

Uma pergunta básica: quem é Jéssica Ingrede??

Jéssica Ingrede: é mãe, esposa, formada em pedagogia e que gosta de compartilhar o seu dia de uma forma bem humorada, de forma que torna a vida mais leve.

A Jéssica das redes sociais é a mesma Jéssica do dia-a-dia com a família e os amigos?

Sim, a Jéssica é a mesma, a sorte que meus seguidores têm mais os momentos felizes compartilhados. Já a família e os amigos, além dos momentos felizes, compartilham os estresses também, até porque nem todo dia a gente está só alegria, existe dias ruins também.

Teu marido e teu filho são tão conhecidos quanto você. Ele lida bem com isso?

Por estarem sempre comigo nos vídeos, muitas pessoas os reconhecem meu esposo e meu filho. O Murilo é até mais querido do que eu, e isso até eu tenho que concordar. Hahahahaha Quanto ao Jordson, a questão também é tranquila. Aliás, ele acha essa situação muito engraçada, e se dar bem com tudo isso.

Há quanto tempo você tem uma conta no Instagram?

Eu tenho minha conta no Instagram há bastante tempo, não lembro quando criei. Mas eu mudei o meu perfil de Instagram para profissional em meados do ano passado.

Quando você percebeu que sua conta começou realmente a fazer sucesso?

Eu percebi que as pessoas começaram a se interessar pela minha conta quando eu vi o número de seguidores aumentando, e muito mais que isso, quando as pessoas começaram a falar do meu Instagram e indicar para os amigos. Isso me ajudou muito e me ajuda até hoje, a indicação que as pessoas fazem. ❤

Lembras qual foi o teu primeiro “recebidos”?

O meu primeiro recebido foi uma paleta de corretivos da loja virtual de dois amigos e depois ganhei duas regatas de malhar da loja de “Eunápolis”. Essa loja é de uma seguidora. Ela queria me ajudar no projeto fitness, que até hoje não deu certo. Mas 2018 está aí pra isso, né? Para realizar o que não fizemos em 2017. Por isso o projeto Fitness continua… hahaahaha

Sua maior marca nas redes sociais é a alegria, bom humor, o bom dia e, claro, as dancinhas. Como surgiu essa ideia de dar bom dia dançando para os seus seguidores?

Eu sempre dancei, ruim assim, mas sempre dancei… Foi uma coisa natural. Já fazia parte da minha rotina. Como vivia dançando pela casa, para despertar, comecei a filmar e deu super certo. Quer dizer, continuo dançando pessimamente, mas as pessoas gostam… hahahahaha

Já vi você conversar com pessoas influentes e dizer que era fã delas antes. Como é conviver com pessoas que você admirava sendo agora tão conhecida quanto elas?

Eu fico me sentindo muito grata e feliz em poder estar em um ambiente com pessoas que eu sempre admirei. E as vezes me sinto até por fora, sabe? Isso acontece porque não me sinto tão conhecida quanto elas.

Você perdeu seguidores depois da fama?

Já perdi muitos seguidores, mas acho que faz parte. Ás vezes pessoas que até admiravam no início, hoje param de te seguir. Muitas vezes não entendo, mas aceito, uma vez que eu sou a mesma Jéssica de toda vida, só que agora, graças a Deus, com algumas oportunidades. Só que isso não me abala muito, porque ninguém consegue agradar a todos e a maioria dos meus seguidores estão lá, conversam comigo e me apoiam. É isso que guardo em meu coração e fico muito feliz.

Como é ser influenciadora digital e ser convidada por marcas e lojas para fazer publicidade dos seus produtos?

Ser uma influenciadora é bom e tem me ajudado muito. Quando vejo que tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas coisas boas, ensinar o outro a fazer algo novo, isso me alegra, me motiva. Sempre tive um objetivo e quero levar isso comigo: não ser aqueles digitais influencer que só levam o seu seguidor para o consumo e sim que cria conteúdo. Tenho parcerias e elas ajudam na minha sobrevivência, pois estou desempregada, mas não abro mão do conteúdo. Esse conteúdo me fez chegar até aqui. Quanto às lojas, é um prazer divulgar. Mas não faço sem critérios. Quando eu sei que a loja é boa, tem produtos bacanas e que os meus seguidores vão gostar, acho importante divulgar.

Você já rejeitou fazer publicidade para alguma marca ou loja? Por quê?

Já rejeitei, sim! Porque em outros momentos da minha vida eu não tive uma experiência positiva com o local como consumidora e não vou fazer algo só por dinheiro. Faço questão de divulgar algo que eu realmente gostei e que seja de qualidade.

Quais são seus objetivos para 2018?

Meus objetivos para 2018 são simples: passar em um concurso, tirar minha carteira de habilitação e comprar um celular (imagina a pessoa trabalhar como digital influencer e não ter um bom celular? Pois é….) Esses são os planos materiais. Meu plano pessoal é atingir esses objetivos e assim poder ajudar minha família, continuar com o que eu faço no Instagram, levando alegria e boas dicas paras as pessoas.

Você se considera famosa?

NÃOOOOO, Sério! Eu não me considero famosa, eu acho é engraçado quando alguém me ver e diz que não falou comigo porque estava com vergonha e eu fico me perguntando: “meu Deus quem sou eu? vergonha de quê? Pode falar comigo é um prazer… ” Um dia desses fui ao shopping com minha família e encontrei uma menina que me seguia. Ela estava com sua família e quando ela me viu começou a chorar e eu chorei junto sem entender, e ela falou que estava chorando porque tinha me visto pessoalmente porque antes só me via pela a tela do celular. Imagina uma coisa dessas? E essas situações, todas as mensagens de carinho e apoio, não tem dinheiro e não tem recompensa melhor. ❤

Para finalizar: que conselho você dar para quem está buscando se tornar conhecido ou, para usar a palavra da moda, ser influenciador nas redes sociais?

Algumas pessoas me perguntam: Jéssica como faço para ser um influenciador digital? e eu fico sem saber o que responder, não porque eu não quero compartilhar alguma coisa com essa pessoa, jamais! É porque na minha vida eu não tinha essa ideia, eu vou ser isso e pronto. Não! As coisas foram acontecendo naturalmente. E a única dica que eu dou é: seja verdadeiro com os seus seguidores, isso faz toda diferença.