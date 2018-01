Enterro de Seu Pedro, pai de Marina Silva, é marcado por emoção e oração de salmo

Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 15, a governadora em exercício Nazareth Araújo anunciou a troca de comando da Polícia Militar do Acre (PMAC).

A partir desta quarta-feira, 18, o coronel Júlio César volta para a reserva da corporação, que passa a ser comandada pelo coronel da ativa Marcos Kinpara.

“Em nome do governo do Estado do Acre, faço nossos agradecimentos ao coronel Júlio César por esse tempo na dedicação que ele teve, já convocado da reserva, mas sempre à frente da Polícia Militar e seus desafios. E o coronel Kinpara aceitou a missão que lhe é destinada pelo governador Sebastião Viana”, disse a governadora em exercício.

No cargo desde o início da segunda gestão do governador Sebastião Viana, em 2015, Júlio César dos Santos agradeceu pela confiança que lhe foi depositada. Em sua gestão ele conquistou junto ao governo do Estado a ampliação do quadro funcional da corporação, diminuindo o intervalo de ascensão entre as patentes, além da maior promoção de militares da história e três concursos realizados entre 2015 e 2017, sendo o último ainda em andamento de 250 novos policiais.

“A troca de comando é natural e necessária. Há uma necessidade do fluxo dos cargos, das atividades e um revigoramento das ações. Essa é uma troca de comando planejada. É um momento importante, em que temos um ano de fechamento de conquistas e implementação de ações novas. Parto com tranquilidade”, conta o coronel Júlio César.

Boina Azul

Já o coronel Marcos Kinpara possui mais de 20 anos de experiência profissional e dedicação à PMAC. Além disso, foi o primeiro policial acreano a servir nas Forças de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU), onde comandou tropas em missões no Sudão do Sul, no continente africano, em 2015.

“Agradeço à governadora em exercício e ao governador pela confiança. Estamos tendo uma transição tranquila e, mesmo sabendo das dificuldades, temos uma missão e estamos preparados. Com o comando vem a responsabilidade grande, implementaremos novas estratégias com visão de futuro, planejamento estratégico e foco nos problemas”, ressalta Kinpara.

Emylson Farias, secretário de Segurança Pública, reforça: “Agradeço imensamente ao meu amigo Júlio César, que durante esses anos à frente da segurança pública conduziu com toda sua competência e determinação a instituição mais honesta do Estado brasileiro, que vai ficar agora nas mãos do coronel Kinpara, um militar altamente qualificado que vai levar adiante esse legado com seu toque pessoal”.