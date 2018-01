Prefeito André Maia nega que tenha definido apoio à candidatura de Marcus Viana

“Não tem nada definido”, disse o prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD) sobre as especulações de bastidores que dão conta que ele poderá apoiar a candidatura de Marcus Viana (PT) ao governo do Acre. Maia destaca que há uma rede de boatos criada pelos seus adversários nas eleições municipais e afirma que algumas pessoas ainda não desceram do palanque após as eleições.

“Acredito que ainda é cedo para falar em declarações de apoio. No momento, eu ainda estou trabalhando para resolver os muitos problemas gerados pela crise financeira no município. Eu nunca afirmei que apoiaria o candidato do PT. O que há são especulações plantadas por uma rede de boatos que tenta desestabilizar a nossa relação com a executiva do PSD e partidos de oposição”, diz André Maia.

O prefeito do Quinari reclama que os candidatos derrotados de partidos do bloco de oposição seguem trabalhando contra sua administração, fato que vem prejudicando sua relação com as siglas que apoiam a pré-candidatura do senador Gladson Cameli. “Essas pessoas fazem uma oposição ferrenha contra minha administração. Acredito que isso não é comportamento de aliado”.

Segundo André Maia, um vereador do partido de Gladson Cameli, que deveria fazer parte de sua base de sustentação, estaria fazendo denúncias constantes contra a prefeitura. Essa convivência conturbada não estaria sendo observada pelos líderes progressista que até o momento não interviram para aparar as arestas entre o parlamentar e o chefe do executivo municipal do interior.

O presidente regional do PSD, o senador Sérgio Petecão, afirma que André Maia não teria manifestado apoio à candidatura do PT. Petecão reitera que um vereador do PP teria processado Maia 18 vezes. “O PP faz que não ouve, ou faz que não vê, mas ninguém se manifesta dentro do PP para intervir junto ao parlamentar para colocar um ponto final nesse embate”, revela Petecão.

O dirigente do PSD informa que, “já falei com o Bestene, falei com Gladson, mas eles nada resolvem. Nossa posição é muito clara, muito aberta. O PSD vai apoiar o Gladson, mas sobre essa questão do Quinari, nós vamos conversa quando foi preciso. André Maia não vai apoiar a FPA de forma nenhuma. O PSD está com Gladson e está dentro da oposição, mas exigimos o mesmo respeito”, diz Petecão.