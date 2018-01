Homem morre no Pronto Socorro após ser baleado por suposto policial em bar

Mara Rocha será candidata ao Senado da República pelo PSDB. Ainda não houve o lançamento da pré-candidatura da jornalista, mas o convite, já aceito por Mara, foi feito na tarde deste sábado, 13, na sede do PSDB, no Bairro do Bosque, em Rio Branco, durante um ato de filiação de mais de 100 mulheres ao partido.

O convite, quase uma convocação, para que Mara seja candidata, foi feito pelo PSDB Mulher e segue orientação da direção da ala feminina do PSDB nacional.

O tucanato nacional vê a necessidade de o partido no Acre lançar uma mulher como candidata.

“Eu entro com apelo feminino. Serei a única mulher candidata ao Senado. Nós somos mais de 50% do eleitorado. Tem a questão do descontentamento com o que tá aí, as pessoas que não querem mais votar porque não querem mais as pessoas que estão na política. As pessoas querem pessoas novas por não estarem se sentindo representadas”, diz Mara Rocha.

O presidente da legenda no Acre, deputado federal Major Rocha, destaca que “não tem como pensar em uma disputa eleitoral sem trazer mulher para esse debate. O PSDB faz hoje um ato de filiação de mais de 100 mulheres para fortalecer o debate, mas mais que isso, para ter mulher na chapa majoritária”, salienta.

Mara Rocha chegou a ser cogitada dias atrás como pré-candidata a vice de Gladson Cameli, o pré-candidato do PP ao governo do Acre, mas a preferência do progressista pelo também tucano Eduardo Veloso fez o PSDB mudar seus planos. A orientação da direção nacional e o perfil da jornalista convergiram para que o partido no Acre pensasse a ideia de tê-la no campo majoritário como candidata ao Senado.

Com Mara Rocha na disputa, a frente oposicionista que apoia Gladson Cameli passa a contar com três nomes para o Senado. Além da jornalista, Márcio Bittar (PMDB) e Sérgio Petecão (PSD), que busca a reeleição, disputam as duas vagas de Senado.

Os petistas Jorge Viana, candidato à reeleição, e Ney Amorim são os pré-candidatos da Frente Popular do Acre.

Já Minoru Kinpara disputa a eleição ao Senado pela Rede Sustentabilidade e o empresário Fernando Lage, pregador do liberalismo, ainda sem partido político, também fala em se candidatar ao cargo de senador.