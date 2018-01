Elite Engenharia inaugura o primeiro estacionamento solar do Estado do Acre

Há 5 anos, a Elite Engenharia instalou um sistema solar fotovoltaico, com potência de 3kWp, que supria 20% da demanda.

Nesse período, a empresa monitorou a eficiência dos equipamentos (módulos e inversores) quanto a três fatores importantes da região, sendo a temperatura, umidade e oscilações de energia. “O desempenho foi gratificante. As únicas manutenções efetuadas foram limpezas nos módulos, no período seco, devido a fuligens de queimadas. Vale a pena ressaltar que estamos em uma região privilegiada quanto a intensidade solar, e temos 11h diárias de geração”, destacou o diretor técnico da empresa, Leonardo Fonseca.

A empresa está em processo para adquirir o Selo Solar, que é uma certificação do Instituto Ideal para reconhecer residências, empresas e instituições públicas e privadas que investem em eletricidade solar. “Quem tem a certificação mostra que aposta em uma energia renovável e de baixo impacto para o meio ambiente”, comentou Fonseca.

A Elite Engenharia está inaugurando o primeiro estacionamento solar do Estado do Acre homologado pela Eletrobrás. A sede da empresa será auto suficiente em energia elétrica. Foram instalados 60 placas solares no estacionamento e 52 no telhado, somando uma potência de 35,5kWp, capaz de obter uma geração média de 52.200 kWh/ano. Toda essa energia captada é suficiente para abastecer até 25 residências com consumo médio de 170kwh/mês.

O sistema contará com uma estação solarimetrica interligada aos inversores, composta por sensores que medirão a temperatura ambiente que circunda o sistema, temperatura das placas, velocidade do vento e o nível de radiação incidente no local. Fonseca enfatizou que com isso terão informações mais precisas da região para o dimensionamento e um atendimento mais eficiente aos clientes.

Outra vantagem do projeto é o benefício ambiental. Com os módulos solares, aproximadamente 4 toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas por ano na atmosfera. O sistema é vantajoso podendo economizar praticamente 100% do valor da conta de energia atual, ficando apenas com o custo da tarifa mínima, que é uma taxa cobrada pela concessionária para manter seu padrão de energia ligado na sua casa. Na média essa taxa varia entre R$ 30 a R$ 100, dependendo do tipo de conexão do padrão de energia (Monofásico, Bifásico ou Trifásico).

O investimento vai depender do consumo e da quantidade de energia que deseja produzir. 1 kWp de painéis produz em média 125 kWh/mês, o custo deste kWp varia entre 5 e 8 mil reais, dependendo do porte das condições de instalação.

O tempo que leva para recuperar o investimento varia de cinco a sete anos, dependendo do consumo e do custo unitário da energia local. “Esse período pode até parecer muito, porém esse sistema de energia tem vida útil de no mínimo 25 anos, sendo metade deles de lucro e ainda há a valorização do imóvel”, observou Fonseca.

Pesquisas norte-americanas mostram um aumento significativo no valor do imóvel com a energia fotovoltaica, superando até mesmo o valor investido no sistema, ou seja, fazendo com que o sistema já se pague logo após a instalação. Sendo assim uma boa opção na busca por alternativas menos agressivas ao meio ambiente, pois consiste numa fonte energética renovável e limpa (não emite poluente).

“Somos uma empresa acreana e trabalhamos para o desenvolvimento do estado. Esse investimento, além de mostrar nossa preocupação com o meio ambiente, vem pra consolidar o estado do Acre no pioneirismo de projetos inovadores”, finalizou o diretor administrativo da Elite, Marco Aurélio Nobre.