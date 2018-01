Rio Acre apresenta sinais de vazantes na capital

A medição do Rio Acre realizada pela Defesa Civil às 6h da manhã aponta que o manancial ultrapassou a cota de alerta e esta com 13,54 metros em Rio Branco na manhã deste sábado, 13. Na capital acreana choveu 1,4mm nas últimas 24 horas.

Os níveis em Assis Brasil, Brasileia, Xapuri e Capixaba apresentaram baixa no volume de água. O nível do Riozinho do Rola, um dos principais afluentes do Rio Acre na Capital, elevou o nível em 41 centímetros.

A cota de alerta do Rio Acre em Rio Branco é de 13, 50 metros e a cota de transbordamento 14 metros. O prefeito Marcus Alexandre e a equipe da Defesa Civil realizam, nas primeiras horas do dia, vistoria nas áreas que primeiro são afetadas pela cheia do Rio, como é o caso do bairro Aírton Sena, Baixa da Habitasa e Seis de Agosto. Até o momento nenhuma família foi afetada pelas águas. Mas o monitorando segue durante todo o final de semana.

No Parque de Exposições os 100 primeiros boxes para abrigar famílias que venham a ser atingidas pela cheia do Rio, já estão em fase final. Outras medidas estão sendo tomadas no abrigo público para receber as famílias em caso de continuidade de subida do manancial.