Mulher quebra televisão com bola de boliche durante arremesso desastroso e vídeo viraliza em RO

Uma jogada desastrosa durante uma partida de boliche fez de uma funcionária pública de Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho, uma verdadeira celebridade nas redes sociais.

O vídeo viralizou uma semana após Dora Bueno dos Santos tentar realizar um strike (estraique, nome dado a jogada para derrubar os pinos) e fez um estrago ao quebrar uma televisão com a bola durante um arremesso. O vídeo que foi postado em uma rede social viralizou com milhares de visualizações e curtidas nas plataformas digitais.

A protagonista da façanha não planejada estreava no boliche e se surpreendeu com a repercussão do caso. “Penso que as pessoas tenham achado engraçado o fato, o que não aconteceu comigo, principalmente no dia. A gente fica perplexa e assustada com a situação. Acabei de crer que viraliza muito mesmo”, conta sorrindo.

O dono do estabelecimento onde tudo aconteceu revela que tamém ficou surpreso com o ocorrido. Mas, segundo Allysson Henrique Martins, o que lhe assustou mais ainda foi a grande repercussão que teve o vídeo gravado pelo marido de Dora e publicado em uma rede social pelo sobrinho dela.

“Eu vi que eles tinha gravado, mas nunca iria imaginar que postariam. Fui embora, daí no outro dia acordei e havia um monte de gente me perguntando no WhatsApp o que tinha acontecido. Depois descobri que alguém tinha postado e estava já em vários grupos. Ao longo da semana fui vendo páginas e mais páginas postando o assunto. Realmente me surpreendi com a repercussão”, aponta.

Ainda de acordo Allysson, o televisor danificado deverá ser trocado até mês que vem, mas ainda não foi acertado quem irá arcar com o prejuízo. “Ela estava muito assustada com o ocorrido, aí falei para ela que não tinham problema. Depois, quando foram acertar o consumo, deixaram o telefone de contato, caso fosse necessário pagar a TV, mas ainda não conversamos sobre isso”, revela.

Enquanto a situação não é resolvida, o aparelho continua no local para a alegria dos curiosos. “Várias pessoas me ligaram peguntando o que tinha acontecido porque o estabelecimento estava na internet. Já outros passam pelo local é para ver o aparelho danificado e se divertir”, conta.

Tentativa de explicação

Depois da fama repentina, Dora tenta explicar a trapalhada que lhe tirou do anonimato. Conforme a servidora, o lance foi a segunda jogada dela, que estreava no boliche naquele dia.

“O primeiro arremesso eu fiz com a bola pesada. Já no segundo, quando eu fui escolher a bola novamente, meu sobrinho me orientou a pegar uma boa mais leve e foi que fiz. Só que na hora de arremessar a bola prendeu meus dedos, deu uma ‘espécie de pressão’. Ao lançar nos pinos ela segurou meus dedos, quando soltou a minha mão já tinha sido levada e a bola seguiu o mesmo percurso e, infelizmente acertou o monitor de TV”, justifica.

Ela vai voltar

Apesar da estreia desastrosa, Dora pretende voltar ao boliche, mas dessa vez ela espera que a pontaria esteja melhor. “Agora, pretendo fazer um strike de verdade, não o estrago que fiz na televisão”, comenta sorrindo da situação.